Colombia: matan a un líder de las disidencias de las FARC acusado de financiar el magnicidio del senador Miguel Uribe

'Robinson Gutiérrez' fue "dado de baja" en el departamento de Huila, según anunció el presidente Abelardo de la Espriella. "Vamos por el jefe de la banda: 'Iván Márquez'", advirtió.

Hoy 05:50

Un líder de la disidencia de las FARC Segunda Marquetalia, acusado de financiar el magnicidio del presidenciable colombiano Miguel Uribe Turbay en 2025, murió en una operación de la fuerza pública, informó el domingo el mandatario Abelardo de la Espriella.

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Esa organización encabezada por Luciano Marín, conocido como Iván Márquez, antiguo dirigente de la extinta guerrilla que firmó el acuerdo de paz de 2016 y luego retomó las armas, estaría detrás del magnicidio del político de derecha, según la fiscalía.

Uribe, un senador de 39 años, fue baleado el 7 de junio de 2025 durante un acto de campaña y falleció dos meses después en un hospital con dos balas en la cabeza.

"Alias 'Robinson Gutiérrez', considerado como el principal cabecilla político y financiero de la estructura 'Teófilo Forero Castro', fue dado de baja" en una operación de la fuerza pública en el departamento de Huila (sur), indicó De la Espriella en un comunicado.

Agregó que "este criminal está implicado en el asesinato de Miguel Uribe Turbay. No dejaré de exigir que se establezca toda la verdad sobre ese crimen. Le estamos haciendo justicia a Miguel Uribe".

"Vamos por el jefe de la banda: 'Iván Márquez'", señaló el gobernante.

El comandante de las Fuerzas Militares, general Erik Rodríguez, escribió en X que otros tres miembros de la agrupación armada ilegal fueron capturados.

Las investigaciones apuntan como responsables intelectuales del magnicidio a Márquez y su lugarteniente, alias Zarco Aldinever, quienes se refugiarían en Venezuela, utilizado como retaguardia por grupos criminales colombianos, de acuerdo con inteligencia militar.

Por el crimen de Uribe han sido detenidas nueve personas, incluido el sicario menor de edad que disparó.

La Fiscalía acusó a seis miembros de la Segunda Marquetalia, —considerada por las autoridades como una de las más grandes disidencias de las extintas FARC— por supuestamente ordenar la muerte de Uribe Turbay con la intención de provocar un “impacto” en la política y democracia colombianas.

La Segunda Marquetalia, remanente de las antiguas FARC que se reagrupó en 2019, está al mando de “Iván Márquez”.

“Márquez” fue uno de los principales negociadores en el acuerdo de paz firmado hace una década entre el Estado y la extinta guerrilla, pero retomó las armas junto a otros desertores fundando a las citadas disidencias.