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El gobierno de Brasil busca contener alzas "abusivas" en precios de combustibles

El país vecino vive días convulsionados. El próximo domingo 4 de octubre se llevará adelante una nueva elección presidencial.

Hoy 05:17

El gobierno brasileño el lunes que reforzó las medidas para contener posibles aumentos “abusivos” de los combustibles ante la volatilidad de los precios internacionales del petróleo provocada por el conflicto entre Estados Unidos e Irán, informó el ministro de Planificación y Presupuesto, Bruno Moretti.

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De acuerdo con Moretti, el Gobierno no busca “controlar” los precios de los combustibles, sino impedir aumentos considerados abusivos, mientras las autoridades intensificaron la fiscalización de estaciones de servicio y distribuidoras en todo el país.

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Entre las medidas figura el mantenimiento de una subvención de 2,12 reales (unos 40 centavos de dólar) por litro de diésel, destinada a reducir el impacto de la volatilidad internacional sobre el mercado interno en el sistema de transporte de alimentos, uno de los segmentos más vulnerables a impactos inflacionarios.

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