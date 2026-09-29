Reconocido productor lanzó duras críticas contra Taylor Swift y dijo que "arruinó la música"

Todd Rundgren calificó a la cantante como "la apoteosis de la mediocridad" y cuestionó el impacto de su éxito en la industria musical.

Hoy 06:56

Todd Rundgren, reconocido productor, músico y compositor estadounidense, lanzó duras críticas contra Taylor Swift y sostuvo que existe un argumento para afirmar que la cantante “arruinó la música”.

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En una entrevista con Vulture, Rundgren calificó además a Swift como “la apoteosis de la mediocridad” y explicó que sería su primera elección si tuviera que producir un disco destinado a burlarse de un artista contemporáneo.

El músico también planteó su particular interpretación sobre el predominio de las mujeres en la industria musical. Según sostuvo, el crecimiento de los videojuegos llevó a los varones jóvenes a destinar más dinero a ese entretenimiento, mientras que las compañías discográficas encontraron en las adolescentes un público consumidor cada vez más importante.

Todd Rundgren

Rundgren cuenta con una extensa trayectoria en el rock estadounidense desde la década de 1970. Como productor trabajó, entre otros artistas, con Meat Loaf y estuvo detrás de “Bat Out of Hell”, uno de los discos más exitosos de la historia del rock.

Las declaraciones se conocieron después del lanzamiento de “The Life of a Showgirl: The Encore”, la edición deluxe del más reciente trabajo de Swift.