Añatuya se prepara para días nublados: clima fresco para hoy Martes 29 de septiembre de 2026

Los añatuyenses vivirán un día mayormente nublado con temperaturas agradables. El pronóstico indica un leve incremento en las temperaturas para los próximos días.

Hoy 08:21

Hoy en Añatuya, el clima se presenta parcialmente nublado con una temperatura actual de 18.4 °C. Los añatuyenses sentirán una temperatura de 16.2 °C debido a la humedad que alcanza el 84% y vientos del sur-suroeste a 21.6 km/h.

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El pronóstico para el día de hoy indica un cielo cubierto con una mínima de 17.6 °C y una máxima que alcanzará los 23.3 °C. Los añatuyenses deberán prepararse para un día fresco, ideal para actividades al aire libre, siempre que se mantengan abrigados.

Para mañana, la situación climática no cambia mucho, ya que se prevé que el cielo permanezca cubierto. Las temperaturas oscilarán entre los 15.4 °C y los 26.7 °C, lo que sugiere que puede haber un leve aumento en el calor durante la tarde.

El jueves, en cambio, la situación mejora notablemente con un pronóstico soleado. La mínima se ubicará en 15.6 °C y la máxima alcanzará los 27.8 °C, presentando un día ideal para disfrutar al aire libre.

En resumen, hoy los añatuyenses experimentarán un clima cubierto con temperaturas que no superarán los 23.3 °C. Para los próximos días, se esperan condiciones similares, aunque con un ligero ascenso térmico hacia el fin de la semana.

Esta nota fue generada con inteligencia artificial.