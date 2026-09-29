Yanina Latorre interpretó un mensaje de Tini hacia su padre tras cantar con Lali: “Para mí ella le está diciendo ‘tomá’”

La conductora analizó en su programa la sorpresiva aparición de Tini Stoessel junto a Lali Espósito en River y vinculó el gesto de la cantante con el conflicto familiar que mantiene con su padre.

Hoy 08:05

La presentación de Tini Stoessel junto a Lali Espósito en el estadio de River Plate se convirtió en uno de los momentos más comentados del espectáculo argentino. La colaboración, esperada durante años por los seguidores de ambas artistas, no solo fue analizada desde el aspecto musical, sino también por el contexto personal que atraviesa Tini. En su programa Yanina 107.9, por El Observador, Yanina Latorre interpretó que la participación de la cantante pudo haber tenido un mensaje dirigido a su padre, Alejandro Stoessel.

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“Se presentó finalmente Tini con Lali, se dijo toda la semana, fue un showsazo”, señaló Latorre durante el análisis que compartió junto a Lupe Ugalde, Gustavo Noriega y Martín Fernández Cruz.

La conductora hizo especial hincapié en que era la primera vez que Tini y Lali compartían un escenario para cantar juntas, pese a los años de especulaciones y pedidos de sus seguidores. En ese contexto, recordó una publicación realizada tiempo atrás por el padre de Tini, en la que había utilizado una expresión vinculada al color lila y a la figura de Lali.

A partir de ese antecedente, Latorre reparó en un detalle de la presentación: Tini apareció con el pelo teñido de lila, un cambio de imagen que, según su interpretación, pudo haber tenido una carga simbólica.

“Para mí ella le está diciendo al padre, ‘tomá’”, sostuvo la conductora, al considerar que la decisión de compartir escenario con Lali podría estar relacionada con las diferencias familiares que la artista mantiene desde hace meses.

Latorre también remarcó que, durante años, Tini y Lali estuvieron alejadas públicamente y nunca habían concretado una presentación juntas. “Toda la vida hubo pica, nunca se soportaron. No sé si no se soportaron real, pero nunca estuvieron juntas”, comentó.

En ese sentido, destacó especialmente que Tini haya aceptado la invitación de Lali para formar parte del cierre de su show. “Qué bien Tini, que fue la primera en dar el paso”, expresó, mientras Gustavo Noriega calificó el gesto como “una cosa de solidaridad muy espectacular”.

La participación se produjo el sábado por la noche, durante el cierre de la era de “No vayas a atender cuando el demonio llama”, el espectáculo de Lali en River. Tini apareció como invitada sorpresa y ambas interpretaron “Like a Virgin”, de Madonna, con un vestuario inspirado en novias.

La puesta en escena tuvo además un guiño a una de las presentaciones más recordadas de la cultura pop: la actuación de Madonna junto a Britney Spears y Christina Aguilera en los MTV Video Music Awards de 2003. En el show de River también participó Marilina Bertoldi, quien protagonizó un beso con las dos artistas, en una referencia al conocido “Chape Tour” de Lali.

Después de la canción, Lali le dedicó unas palabras a Tini frente al público. “Esta invitación es por las niñas que fuimos, pero sobre todo por las mujeres en las que nos convertimos”, expresó la cantante, provocando una ovación en el estadio.

La dupla volvió a compartir escenario para interpretar “1Amor”, una canción de Lali que habla sobre la construcción de un vínculo amoroso sano. El encuentro marcó así un momento esperado durante años por los fanáticos de ambas artistas y abrió una nueva etapa en la relación pública entre Tini y Lali.

Mientras tanto, Yanina Latorre puso el foco en el significado personal que pudo haber tenido para Tini dar ese paso, especialmente por el contexto familiar que atraviesa y por los antecedentes públicos que habían rodeado durante años la relación entre las dos cantantes.