El papa León XIV advirtió sobre los riesgos de la IA: "Deben tomarse en serio"

Tras volver al Vaticano, el pontifíce pidió "formar mentes en discernimiento ético" para abordar este tema.

Hoy 07:08

El papa León XIV dijo este lunes que las advertencias apocalípticas sobre la inteligencia artificial “deben tomarse en serio”, ya que no son “noticias falsas”, aunque señaló que no está “en estado de pánico”.

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“Si alguien me preguntara ‘¿estás en estado de pánico?’ No, no lo estoy. Duermo por las noches", declaró a los periodistas en el avión de regreso al Vaticano tras su visita a Francia. Sin embargo, aclaró: “Sí creo que las preocupaciones planteadas por muchos de los expertos, especialistas en IA, deben tomarse en serio”.

Durante su visita apostólica a Francia, el papa estadounidense repetidamente advirtió sobre la necesidad de proteger a la humanidad ante la IA.

“Para no perder nuestra humanidad en medio del ‘paraíso de máquinas’ que invade y condiciona nuestra vida cotidiana, es urgente que formemos mentes en el discernimiento ético”, dijo León XIV en un discurso el viernes en París.

“Debemos discutir juntos”

El debate sobre los riesgos asociados a esta tecnología se intensificaron en los últimos meses, impulsados por varios incidentes y advertencias de profesionales de la industria.

En el avión que lo llevaba de regreso a Roma, el Papa afirmó: “No creo que sean noticias falsas, como algunos han dicho, para intentar obtener algún beneficio, ya sea financiero o de otro tipo”.

“Este es un problema que debemos, desde mi punto de vista, discutir juntos”, agregó y afirmó: “Simplemente decir ‘oh, eso no pasará’ y cerrar los ojos a la pregunta no es probablemente, en mi opinión, la forma más responsable de proceder”.

En su primer gran documento, la encíclica “Magnifica Humanitas” (Humanidad magnifica), publicado en mayo pasado, el jefe de la Iglesia católica hizo un enérgico llamado a “desarmar” a la IA para “prevenir su dominio sobre los seres humanos”.

Recientemente, el pontifíce también intensificó sus intervenciones e iniciativas en favor de una gobernanza internacional de la IA basada en la dignidad humana, particularmente en las áreas de tecnología nuclear, cultura y la creación artística.

Además explicó que hoy leyó que el director de la sociedad electrónica NVIDIA afirmó “haber encontrado una manera de insertar en la IA ciertas salvaguardas, por así decirlo, o límites, para que no se salgan de sus unidades particulares y causen el daño del que se habla”.

“Este es un problema que creo que debemos abordar en profundidad”, observó. Por ello hizo un llamamiento para seguir “invitando a líderes políticos, líderes en IA, organizaciones sociales y asociaciones a reunirse y analizar lo que ya está sucediendo y lo que podría ocurrir en el futuro”.

“Creo que hay suficientes personas seriamente interesadas en eso y dispuestas a analizarlo más allá de las cuestiones, una vez más, de poder, quién llega primero... Pero tenemos que seguir trabajando. No podemos quedarnos de brazos cruzados y fingir que no va a pasar nada”, subrayó.