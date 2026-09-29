Termas de Río Hondo se enfrenta a lluvias intermitentes: clima cambiante para hoy Martes 29 de septiembre de 2026

La ciudad de Termas de Río Hondo experimenta un clima variable con lluvias irregulares y temperaturas suaves. Se esperan cambios significativos en el pronóstico para los próximos días.

Hoy 08:02

Hoy en Termas de Río Hondo, los termenses se ven afectados por condiciones de lluvia irregular en las cercanías, lo que ha generado un ambiente fresco y húmedo en la región.

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La temperatura actual se sitúa en 19.4 °C, con una sensación térmica de 20.3 °C, lo que indica un clima bastante confortable pero con la presencia de humedad que supera el 94%.

Para el día de hoy, se espera un cielo cubierto con una temperatura mínima de 19.3 °C y una máxima que podría alcanzar los 21.8 °C, lo que mantendrá a los termenses en un clima relativamente fresco.

En el día de mañana, la situación climática continuará con cielo cubierto, pero se prevé un leve aumento en las temperaturas, con mínimas de 17.6 °C y máximas de 24.6 °C.

Finalmente, el jueves se espera un giro positivo en el clima, ya que se pronostica un día soleado con mínimas de 17.3 °C y máximas que llegarán a 22.7 °C, proporcionando un respiro a los termenses tras los días de lluvias.

Esta nota fue generada con inteligencia artificial.