El licenciado analizó en Radio Panorama el malestar que generan determinados datos económicos tanto en el oficialismo como en la oposición y cuestionó las reacciones de los dirigentes frente a las estadísticas.

Hoy 08:20

El licenciado Osvaldo Granados analizó este martes, durante su columna en Radio Panorama, las reacciones que generan determinados datos económicos en los distintos sectores políticos y sostuvo que los dirigentes deben asumir los indicadores aunque sus resultados sean desfavorables.

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“Los políticos tienen que entender que la culpa no la tiene el termómetro, si vos tenés fiebre, tenés fiebre”, afirmó Grandos. En ese sentido, señaló que cuando un indicador no resulta favorable, la respuesta no debería centrarse en cuestionar la medición.

“La culpa no la tiene el termómetro, si vos tenés fiebre, tenés fiebre. Si querés que te baje algo tenés que hacer. A nadie le gusta lo que marca el termómetro”, sostuvo.

Como ejemplo, se refirió a las diferentes reacciones frente a los datos publicados por el Indec. “Cuando el Indec marca 1,7 de inflación el kirchnerismo sale a decir que es mentira, ahora marca que cayó toda la actividad económica y sale Milei a decir que dice cualquier cosa”, señaló.

Para Granados, los indicadores deben ser analizados más allá de las preferencias políticas. “Hay especialistas que analizan permanentemente los números y hacen su trabajo. Si después no te gustan los números, eso es otra historia”, afirmó.

Durante su columna también se refirió a una medida adoptada en Brasil vinculada a las apuestas deportivas y el juego online. Según planteó, el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva busca limitar esta actividad y cuestionó que la medida tenga un alcance temporal.

“Lula prohíbe el juego online, las apuestas deportivas, que le da 220 millones de dólares a cinco o seis equipos brasileños, pero Lula busca atraer a las mujeres entonces la medida es por tres meses”, expresó.

“Vamos, ¿qué está esperando? ¿Que voten? Si se hace, que se haga completa”, agregó.

Finalmente, Granados hizo referencia a la relación comercial con Chile y sostuvo que, independientemente del signo político del gobierno de turno, Argentina debe mantener una mirada de cautela.

“Esté el gobierno que esté, yo a los chilenos no les tendría confianza, porque internamente sean de derecha o izquierda...”, manifestó.

En ese contexto, mencionó declaraciones del intendente de Punta Arenas, quien habría señalado que buscan convertirse en “el supermercado de los isleños”. Para Granados, esa expresión sintetiza el interés comercial detrás de la relación con los habitantes de las Islas Malvinas.