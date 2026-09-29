Milei viaja a París para encabezar la Argentina Week: inversiones, reunión con Macron y una distinción

El Presidente partirá este martes rumbo a Francia para participar de una cargada agenda que reunirá a funcionarios, gobernadores y empresarios internacionales. Además de una reunión bilateral con su par francés.

Hoy 08:08

El presidente Javier Milei partirá este martes por la noche rumbo a París, donde encabezará una nueva edición de la Argentina Week, un encuentro orientado a presentar oportunidades comerciales y de inversión en sectores estratégicos de la economía argentina.

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La agenda oficial comenzará el miércoles con un cóctel y una cena de bienvenida en la Embajada Argentina en Francia. Allí participarán integrantes del Gobierno, gobernadores y representantes del sector privado que formarán parte de las actividades previstas hasta el viernes.

El plato fuerte llegará el jueves 1° de octubre en el Château de la Muette, sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Milei pronunciará las palabras centrales de la Argentina Week y participará de encuentros con empresarios y mandatarios provinciales.

Energía, minería y negocios

La programación incluirá paneles dedicados a energía, minería, agroindustria, tecnología, inteligencia artificial, salud y comercio internacional, además de exposiciones sobre el escenario macroeconómico y las reformas impulsadas por el Gobierno.

Entre los empresarios internacionales anunciados figuran Patrick Pouyanné, de TotalEnergies; Gary Nagle, de Glencore; Héctor Grisi, de Santander; Margarita Louis-Dreyfus, de Louis Dreyfus Company, y Horacio Marín, presidente de YPF, entre otros.

La comitiva también tendrá una importante representación provincial. Según la nómina difundida en la previa del viaje, acompañarán al mandatario 13 gobernadores, varios de ellos de provincias directamente vinculadas con proyectos energéticos, mineros y productivos que serán presentados durante las jornadas.

Bilateral con Emmanuel Macron

Uno de los momentos centrales de la visita será la reunión privada entre Milei y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, prevista para el jueves en el Palacio del Elíseo. Posteriormente, el mandatario francés ofrecerá una recepción a la delegación argentina.

El viernes continuará la agenda con encuentros sobre tecnología, energía, minerales críticos y actividad nuclear, además de reuniones vinculadas con comercio e inversiones. También está previsto el cierre de la Argentina Week y la participación del Presidente en el Paris Economic Forum.

En ese marco, Milei recibirá una distinción del Paris Economic Forum en la sede del Automóvil Club de Francia y pronunciará unas palabras. Tras completar las actividades, la delegación emprenderá el regreso a Buenos Aires durante la tarde del viernes.