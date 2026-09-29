Pronóstico del tiempo en La Banda: clima cubierto y lluvias para hoy Martes 29 de septiembre de 2026

Los bandeños deben prepararse para un clima cambiante con lluvias y temperaturas agradables. Se espera que el tiempo inestable continúe durante los próximos días.

Hoy 08:11

En la jornada de hoy, La Banda se encuentra bajo un manto de lluvias irregulares que han comenzado a afectar la región. Con una temperatura actual de 19.4 °C, la sensación térmica se siente un poco más fresca, alcanzando los 17.8 °C.

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La humedad en el ambiente es bastante elevada, alcanzando el 80%, lo que contribuye a la sensación de incomodidad para los bandeños. El viento sopla desde el sur-suroeste a unos 18 km/h, añadiendo un toque fresco al clima.

Para los próximos días, el pronóstico indica que el cielo permanecerá cubierto. Hoy se prevé una mínima de 18.8 °C y una máxima de 25.6 °C, lo que sugiere un día templado a pesar de las lluvias.

Mañana, la situación no cambiará mucho ya que se espera un cielo cubierto con temperaturas que oscilarán entre los 17.8 °C y los 26.8 °C. Los bandeños deberán estar atentos a posibles precipitaciones durante la jornada.

Para el jueves, el pronóstico también indica cielo cubierto y temperaturas entre 17.6 °C y 25.3 °C. Sin duda, los próximos días continuarán marcados por la inestabilidad climática en La Banda, por lo que es recomendable llevar un paraguas a mano.

Esta nota fue generada con inteligencia artificial.