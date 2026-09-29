Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 29 SEP 2026 | 22º
X
Locales

Pronóstico del tiempo en La Banda: clima cubierto y lluvias para hoy Martes 29 de septiembre de 2026

Los bandeños deben prepararse para un clima cambiante con lluvias y temperaturas agradables. Se espera que el tiempo inestable continúe durante los próximos días.

Hoy 08:11

En la jornada de hoy, La Banda se encuentra bajo un manto de lluvias irregulares que han comenzado a afectar la región. Con una temperatura actual de 19.4 °C, la sensación térmica se siente un poco más fresca, alcanzando los 17.8 °C.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La humedad en el ambiente es bastante elevada, alcanzando el 80%, lo que contribuye a la sensación de incomodidad para los bandeños. El viento sopla desde el sur-suroeste a unos 18 km/h, añadiendo un toque fresco al clima.

Para los próximos días, el pronóstico indica que el cielo permanecerá cubierto. Hoy se prevé una mínima de 18.8 °C y una máxima de 25.6 °C, lo que sugiere un día templado a pesar de las lluvias.

Mañana, la situación no cambiará mucho ya que se espera un cielo cubierto con temperaturas que oscilarán entre los 17.8 °C y los 26.8 °C. Los bandeños deberán estar atentos a posibles precipitaciones durante la jornada.

Para el jueves, el pronóstico también indica cielo cubierto y temperaturas entre 17.6 °C y 25.3 °C. Sin duda, los próximos días continuarán marcados por la inestabilidad climática en La Banda, por lo que es recomendable llevar un paraguas a mano.

Esta nota fue generada con inteligencia artificial.

Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. El tiempo en Santiago del Estero para este martes 29 de septiembre: se esperan tormentas y una mínima de 18°C
  2. 2. El provocador posteo del uruguayo que se cruzó con Messi en la derrota del Inter Miami: “Trabajo hecho”
  3. 3. Brenda Show llega a la Feria del Libro con una propuesta llena de diversión para toda la familia
  4. 4. El fenómeno de El Niño podría ser uno de los más fuertes en 40 años: qué se espera para Santiago del Estero
  5. 5. Las Termas: junta médica determinará si el niño de 9 años fue abusado sexualmente
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT