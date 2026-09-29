Elías Suárez anunció que el bono de fin de año será de $2.400.000

El mismo será abonado en tres partes, el viernes 9 de octubre, martes 10 de noviembre y jueves 10 de diciembre. El martes 22 de diciembre se pagará el aguinaldo.

Hoy 11:02

El gobernador de Santiago del Estero, Elías Suárez, anunció este martes el cronograma de pagos previsto para los trabajadores estatales hasta fin de año, con un bono de $2.400.000, que será abonado en tres partes.

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El anuncio fue realizado por el mandatario a través de un mensaje publicado en sus redes sociales, donde confirmó que el primer pago del bono será de $800.000 y se acreditará el viernes 9 de octubre.

La segunda cuota, también de $800.000, será abonada el martes 10 de noviembre, mientras que la tercera y última parte, por el mismo monto, se pagará el jueves 10 de diciembre.

De esta manera, el cronograma del bono de fin de año queda establecido de la siguiente manera:

Viernes 9 de octubre: $800.000.

$800.000. Martes 10 de noviembre: $800.000.

$800.000. Jueves 10 de diciembre: $800.000.

Además, Suárez confirmó que el aguinaldo será abonado el martes 22 de diciembre sin descuentos, mientras que el sueldo correspondiente a diciembre será depositado el miércoles 30 de diciembre.

El gobernador también recordó que había asumido el compromiso de anunciar antes de finalizar septiembre el esquema de sueldos y bonos para el cierre del año. En ese sentido, informó que el sueldo correspondiente al mes en curso será abonado el miércoles 30 de septiembre.

Por otra parte, señaló que instruyó a los ministros para que realicen los anuncios correspondientes a los bonos destinados a los beneficiarios de los planes de emergencia, las tarjetas sociales y las tarjetas para celíacos.

“Este fue mi compromiso y lo estamos cumpliendo”, expresó Suárez al finalizar el mensaje.