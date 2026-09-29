“Hay números de la economía que permiten tener esperanzas, pero también hay malestar social”

La reconocida periodista Mónica Gutiérrez dialogó con Radio Panorama sobre el presente económico y político del país, la caída del consumo, el malestar social y el escenario de incertidumbre que atraviesa la Argentina.

Hoy 10:34

La reconocida periodista Mónica Gutiérrez dialogó con Radio Panorama y trazó un amplio análisis sobre la actualidad argentina. Durante la entrevista habló de economía, política, instituciones y del escenario de transformación que atraviesa el periodismo.

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“Yo siento que hay una zona de mucho desconcierto”, expresó al analizar el presente del país. En ese marco, se refirió a las actividades que Javier Milei y Axel Kicillof desarrollaron recientemente en Nueva York, donde ambos expusieron visiones diferentes sobre la situación argentina. Milei participó de la Asamblea General de Naciones Unidas y Kicillof mantuvo encuentros con empresarios y fondos de inversión.

Economía: señales positivas y malestar social

Gutiérrez consideró que la economía muestra realidades contrapuestas. “Hay números de la economía que permiten tener esperanzas”, afirmó al mencionar sectores vinculados con actividades extractivas como el petróleo, la minería y el litio.

Sin embargo, señaló que esa situación convive con dificultades que afectan de manera directa a los hogares. “Como contraparte, hay una situación de malestar social por el consumo que cae, porque la relación entre precios y salarios no alcanza a compensar las expectativas de la gente”, sostuvo.

La periodista también planteó que para consolidar un rumbo económico resulta fundamental ofrecer previsibilidad. En ese sentido, cuestionó la posibilidad de que el país oscile permanentemente entre modelos económicos diferentes y consideró que esa situación puede generar incertidumbre hacia el exterior.

Otro punto central de la conversación fue el rol de las instituciones. Gutiérrez destacó que “las instituciones sostienen los regímenes democráticos, los hacen posibles” y remarcó la importancia de la Justicia y el Congreso para brindar estabilidad y reglas previsibles.

Al referirse al Gobierno de Milei, planteó que el Presidente enfrenta el desafío de conectar el rumbo económico con las dificultades cotidianas de una parte de la sociedad. Según su mirada, será necesario mostrar “señales de empatía” y reconocer las situaciones que atraviesan quienes enfrentan mayores problemas económicos.

El periodismo frente a las redes y la inteligencia artificial

En el tramo final, Gutiérrez habló sobre los profundos cambios que atraviesa su profesión. Señaló que existe una fuerte convergencia entre medios tradicionales, redes sociales, influencers y plataformas de streaming, donde circula una enorme cantidad de información y muchas veces resulta difícil diferenciar contenidos verdaderos de falsos.

También advirtió sobre contenidos generados con inteligencia artificial que imitan la apariencia de medios periodísticos reconocidos. Frente a ese fenómeno, reivindicó la tarea profesional de verificar datos, consultar distintas voces y chequear las fuentes antes de publicar.

“Hoy el periodismo profesional debe ser defendido porque es una institución de la democracia. Sin un periodismo profesional hoy se pierde la brújula”, afirmó Gutiérrez, quien sostuvo que la profesión debe incorporar las nuevas tecnologías, incluida la inteligencia artificial, pero sin abandonar los criterios periodísticos de verificación y responsabilidad.