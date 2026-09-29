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En detalle: así será el primer día de la Feria del Libro en el CCB

Este miércoles comienza la 16ª Feria del Libro de Santiago del Estero. El Fórum y el Centro Cultural del Bicentenario recibirán la visita de miles y miles de personas que se sumarán a las distintas actividades programadas.

Hoy 09:59

En el marco de la 16ª Feria Provincial del Libro de Santiago del Estero, se desarrollará desde este miércoles 30 de septiembre y hasta el 4 de octubre, el 5to. Espacio Infantil, Juvenil y Comics, en el Centro Cultural del Bicentenario (CCB).

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Este espacio constituye una alternativa que responde a las expectativas, intereses y necesidades de la comunidad infantil y juvenil exclusivamente.

PRESTÁ ATENCIÓN, AQUÍ ESTÁN TODAS LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZARÁN ESTE MIÉRCOLES 30 EN EL CCB

En él, están representados también el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, la Municipalidad de la Capital, los medios de comunicación social, editoriales y librerías locales y de otras provincias argentinas. Cuenta, además, con un sector destinado a comics, que concentra la atención del público destinatario, además de convocar al público adulto. En sus numerosos stands, se llevarán adelante múltiples y variadas actividades que abarcan todas las instancias y temáticas que atraen la atención de niños y jóvenes, promoviendo esencialmente, la práctica de la lectura, la formación y el entretenimiento.

El espacio contará con talleres formativos, que incluyen a su vez, robótica, inteligencia artificial, pensamiento computacional, salas de lectura, escritura, dibujo, de arte, danza, música, fotografía, filmación, etc.; habrá muestras interactivas y de realidad virtual; una plaza de entretenimientos destinada a espectáculos con shows de magia, música infantil, títeres, teatro, muecas y simulaciones, shows de Raperos y de Kpop. Además, habrá en las distintas jornadas, desfiles de cosplay y de personajes infantiles; campeonatos de ajedrez, siempre teniendo en cuenta aquellas actividades que despiertan el interés de los niños y los jóvenes y que contribuyen a su educación y formación.

Por su parte, el Espacio ofrece un abanico de propuestas destinadas a docentes, alfabetizadores, profesionales de la educación, psicología y psicopedagogía, padres y público en general, que, además del soporte bibliográfico, ofrece una amplia gama de temas que favorecen la preparación de los adultos encargados la formación y educación de niños, adolescentes y jóvenes.

En esta propuesta, estarán presentes importantes figuras de prestigio; presentaciones libros y catálogos, se dictarán conferencias, talleres y encuentros destinados a niños, adolescentes, docentes, profesionales, padres y público en general. Y además se premiarán a los ganadores y mencionados especiales del “2do Concurso de Cuentos para niños y niñas del Centro Cultural del Bicentenario”.

En el género comics, las actividades estarán orientadas a charlas y talleres que versarán sobre viñetas, dibujos, elaboración de personajes de manga, historietas, diseño de personajes, comic y animación, guiones, entre otros interesantes temas. Estas propuestas estarán a cargo de figuras destacadas del género, de prestigio local y nacional, tales como Rodolfo Santullo, Mauro Mantella, Ariel Olivetti, Salvador Sanz, Paula Andrade, DewNoir, Furukawa, Luciano Vecchio, Julio Azamor, Daniela Fiore, Pablo Aschei , Carlos Barocelli, Fernando León González Jr., Maximiliano Falcone, Pedro Mancini,  Nabila Heis,  Joan Soriano, Andrea Jara y Alfredo Prandi.

El 5to. Espacio Infantil, Juvenil y Comics en el CCB, es uno de los eventos culturales más importantes de la provincia, que congrega la atención, no sólo del público infantil y juvenil, sino que se ha convertido en el lugar en el que la familia, en su conjunto, disfruta de momentos muy especiales vinculados a la cultura y el sano esparcimiento.

La Feria provincial del Libro y el 5to. Espacio Infantil, Juvenil y Comics es un esfuerzo del Gobierno de la provincia de Santiago del Estero, a través de Jefatura de Gabinete de Ministros, como eje de la política cultural, que desde hace años viene sosteniendo la gestión.

TEMAS Centro Cultural del Bicentenario CCB Feria Internacional del Libro de Santiago del Estero
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