En detalle: así será el primer día de la Feria del Libro en el CCB

Este miércoles comienza la 16ª Feria del Libro de Santiago del Estero. El Fórum y el Centro Cultural del Bicentenario recibirán la visita de miles y miles de personas que se sumarán a las distintas actividades programadas.

Hoy 09:59

En el marco de la 16ª Feria Provincial del Libro de Santiago del Estero, se desarrollará desde este miércoles 30 de septiembre y hasta el 4 de octubre, el 5to. Espacio Infantil, Juvenil y Comics, en el Centro Cultural del Bicentenario (CCB).

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Este espacio constituye una alternativa que responde a las expectativas, intereses y necesidades de la comunidad infantil y juvenil exclusivamente.



PRESTÁ ATENCIÓN, AQUÍ ESTÁN TODAS LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZARÁN ESTE MIÉRCOLES 30 EN EL CCB

En él, están representados también el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, la Municipalidad de la Capital, los medios de comunicación social, editoriales y librerías locales y de otras provincias argentinas. Cuenta, además, con un sector destinado a comics, que concentra la atención del público destinatario, además de convocar al público adulto. En sus numerosos stands, se llevarán adelante múltiples y variadas actividades que abarcan todas las instancias y temáticas que atraen la atención de niños y jóvenes, promoviendo esencialmente, la práctica de la lectura, la formación y el entretenimiento.

El espacio contará con talleres formativos, que incluyen a su vez, robótica, inteligencia artificial, pensamiento computacional, salas de lectura, escritura, dibujo, de arte, danza, música, fotografía, filmación, etc.; habrá muestras interactivas y de realidad virtual; una plaza de entretenimientos destinada a espectáculos con shows de magia, música infantil, títeres, teatro, muecas y simulaciones, shows de Raperos y de Kpop. Además, habrá en las distintas jornadas, desfiles de cosplay y de personajes infantiles; campeonatos de ajedrez, siempre teniendo en cuenta aquellas actividades que despiertan el interés de los niños y los jóvenes y que contribuyen a su educación y formación.

Por su parte, el Espacio ofrece un abanico de propuestas destinadas a docentes, alfabetizadores, profesionales de la educación, psicología y psicopedagogía, padres y público en general, que, además del soporte bibliográfico, ofrece una amplia gama de temas que favorecen la preparación de los adultos encargados la formación y educación de niños, adolescentes y jóvenes.

En esta propuesta, estarán presentes importantes figuras de prestigio; presentaciones libros y catálogos, se dictarán conferencias, talleres y encuentros destinados a niños, adolescentes, docentes, profesionales, padres y público en general. Y además se premiarán a los ganadores y mencionados especiales del “2do Concurso de Cuentos para niños y niñas del Centro Cultural del Bicentenario”.

En el género comics, las actividades estarán orientadas a charlas y talleres que versarán sobre viñetas, dibujos, elaboración de personajes de manga, historietas, diseño de personajes, comic y animación, guiones, entre otros interesantes temas. Estas propuestas estarán a cargo de figuras destacadas del género, de prestigio local y nacional, tales como Rodolfo Santullo, Mauro Mantella, Ariel Olivetti, Salvador Sanz, Paula Andrade, DewNoir, Furukawa, Luciano Vecchio, Julio Azamor, Daniela Fiore, Pablo Aschei , Carlos Barocelli, Fernando León González Jr., Maximiliano Falcone, Pedro Mancini, Nabila Heis, Joan Soriano, Andrea Jara y Alfredo Prandi.

El 5to. Espacio Infantil, Juvenil y Comics en el CCB, es uno de los eventos culturales más importantes de la provincia, que congrega la atención, no sólo del público infantil y juvenil, sino que se ha convertido en el lugar en el que la familia, en su conjunto, disfruta de momentos muy especiales vinculados a la cultura y el sano esparcimiento.

La Feria provincial del Libro y el 5to. Espacio Infantil, Juvenil y Comics es un esfuerzo del Gobierno de la provincia de Santiago del Estero, a través de Jefatura de Gabinete de Ministros, como eje de la política cultural, que desde hace años viene sosteniendo la gestión.