Dafne Keen se transforma en Artemis en las nuevas imágenes de la tercera temporada de Percy Jackson

Disney difundió nuevas imágenes oficiales de la actriz británica como la diosa de la caza, uno de los nuevos personajes que tendrá un papel destacado en la tercera temporada de la serie.

Hoy 09:33

Dafne Keen ya tiene su primera imagen oficial como Artemis en la tercera temporada de Percy Jackson and the Olympians. Disney difundió nuevas fotografías de la producción en las que la actriz aparece caracterizada como la poderosa diosa de la caza de la mitología griega.

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La incorporación de Keen es una de las novedades del próximo ciclo de la serie de Disney+, que adapta The Titan's Curse (La maldición del titán), el tercer libro de la saga literaria creada por Rick Riordan.

En la historia, Artemis es una figura central y su participación llevará a Percy Jackson y sus compañeros a una nueva aventura marcada por la desaparición de la diosa y una peligrosa misión para encontrarla.

La tercera temporada tiene previsto su estreno el 20 de noviembre de 2026 y continuará la historia de Percy, Annabeth y Grover luego de los acontecimientos de los primeros dos ciclos.

Para Keen, el papel llega después de su participación como X-23/Laura en Deadpool & Wolverine y de haber interpretado a Jecki Lon en la serie The Acolyte del universo de Star Wars.