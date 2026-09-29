Catherine Zeta-Jones alertó sobre el avance de la inteligencia artificial en Hollywood

Durante la promoción de “Kill Jackie”, la actriz cuestionó la incorporación acelerada de esta tecnología en el cine y la televisión y planteó la necesidad de establecer mayores controles.

Hoy 09:23

Catherine Zeta-Jones expresó su preocupación por el avance de la inteligencia artificial en Hollywood y advirtió sobre las consecuencias que podría tener su utilización cada vez más extendida en la industria audiovisual.

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Durante la promoción de Kill Jackie, la actriz manifestó especialmente sus reparos ante la posibilidad de que la tecnología pueda utilizarse para reemplazar a intérpretes humanos en producciones cinematográficas y televisivas.

Zeta-Jones también planteó la necesidad de establecer mayores controles y regulaciones sobre el uso de la inteligencia artificial, en un contexto en el que las herramientas capaces de generar imágenes, voces y actuaciones digitales avanzan rápidamente.

Catherine Zeta-Jones

El debate sobre el impacto de la IA atraviesa actualmente a Hollywood, donde actores, guionistas y otros trabajadores de la industria han expresado preocupación por el uso de sus imágenes, voces y trabajos sin autorización, además de las posibles consecuencias sobre el empleo.

Las declaraciones de la actriz se suman así a una discusión cada vez más presente en la industria: hasta dónde puede incorporarse la inteligencia artificial sin desplazar el trabajo creativo de las personas.