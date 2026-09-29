Apuñalaron por la espalda a una adolescente de 15 años en el barrio Juan Felipe Ibarra

La joven habría intentado intervenir en una pelea entre varias mujeres y terminó con una herida de arma blanca en la zona lumbar. Permanece internada en el Hospital Independencia.

Hoy 09:28

Una adolescente de 15 años resultó herida de gravedad durante la tarde del domingo tras ser atacada con un arma blanca en el barrio Juan Felipe Ibarra, en la zona norte de la Capital.

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El hecho ocurrió alrededor de las 19.30, en inmediaciones de avenida Libertador y calle Magallanes, y motivó la intervención de efectivos de la Comisaría Comunitaria Nº 5.

De acuerdo con las primeras averiguaciones policiales, la menor caminaba por el sector cuando observó una pelea entre varias mujeres. Siempre según esa versión preliminar, habría intentado intervenir para calmar la situación.

En esas circunstancias, una mujer mayor de edad, habría atacado a la adolescente por la espalda provocándole una herida de arma blanca en la zona lumbar.

Tras la agresión, la joven fue auxiliada y trasladada en un vehículo particular hacia el Hospital Independencia, donde recibió atención médica quedando internada para determinar el alcance de la lesión.

La Justicia también dispuso medidas para avanzar con la localización de la mujer señalada como presunta autora del ataque, mientras continúa la investigación.