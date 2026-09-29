Tragedia en el Rural Bike: murió uno de los competidores que permanecía internado en terapia intensiva

Pineda, de 55 años y oriundo de Córdoba, había sido internado el domingo tras sufrir una grave descompensación durante el Campeonato Argentino de Rural Bike que se desarrollaba en Las Termas de Río Hondo.

Hoy 09:21

Una jornada deportiva terminó en tragedia en Las Termas de Río Hondo. Néstor Guillermo Pineda, de 55 años y oriundo de Córdoba, falleció durante la madrugada de este martes en el Centro Integral de Salud (CIS) Termas, donde permanecía internado en la Unidad de Terapia Intensiva.

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Según el informe policial, Pineda había ingresado al nosocomio el 27 de septiembre, luego de sufrir una descompensación mientras participaba del Campeonato Argentino de Rural Bike, que se desarrollaba en el circuito exterior del Autódromo.

Debido a la gravedad de su cuadro, el competidor había quedado internado en Terapia Intensiva. Finalmente, a las 3.10 de este martes, el personal de la UTI informó su fallecimiento por paro cardiorrespiratorio. La médica Dra. Martha Castillo suscribió el certificado de defunción.

La Fiscalía, a cargo del Dr. Gustavo Montenegro, dispuso que se dejara constancia del fallecimiento en el libro de novedades.

Seis competidores habían requerido asistencia médica

El fallecimiento de Pineda se produjo luego de una jornada en la que seis participantes del campeonato debieron ser trasladados al CIS por distintos cuadros de desorientación, descompensación o deshidratación.

De acuerdo con la información policial, dos competidores permanecieron en observación, otros dos fueron asistidos en sectores de mayor complejidad y Pineda quedó internado en Terapia Intensiva.

La competencia había reunido a 185 participantes y, según se había informado, contaba con autorización de la Secretaría de Deportes, certificados de aptitud física para los competidores, seguro y asistencia sanitaria.

El fallecimiento de Pineda constituye el desenlace más grave registrado tras la jornada deportiva, que terminó con varios participantes requiriendo atención médica.