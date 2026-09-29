Perritos buscan un hogar: estarán en adopción responsable desde el 2 de octubre

Una camada de cachorros busca familias responsables que puedan brindarles un hogar, cuidados y mucho amor. Pronto cumplirán 45 días.

Hoy 09:52

Una camada de perritos se encuentra en búsqueda de hogares responsables. Los cachorros cumplirán 45 días el próximo 2 de octubre, momento a partir del cual podrán ser dados en adopción.

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Según se informó, la mamá y el papá son de características similares, aunque el padre es de color negro con blanco y tiene un aspecto parecido al de un Border Collie.

Las personas interesadas en adoptar pueden comunicarse con Estefanía Ruiz a través de Facebook para obtener más información sobre los cachorros y coordinar la adopción.

La iniciativa busca encontrar familias responsables y comprometidas, que puedan garantizarles a los pequeños animales alimentación, cuidados veterinarios, un espacio seguro y una vida rodeada de afecto.