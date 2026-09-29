Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 29 SEP 2026 | 22º
X
Mascotas

Perritos buscan un hogar: estarán en adopción responsable desde el 2 de octubre

Una camada de cachorros busca familias responsables que puedan brindarles un hogar, cuidados y mucho amor. Pronto cumplirán 45 días.

Hoy 09:52

Una camada de perritos se encuentra en búsqueda de hogares responsables. Los cachorros cumplirán 45 días el próximo 2 de octubre, momento a partir del cual podrán ser dados en adopción.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según se informó, la mamá y el papá son de características similares, aunque el padre es de color negro con blanco y tiene un aspecto parecido al de un Border Collie.

Las personas interesadas en adoptar pueden comunicarse con Estefanía Ruiz a través de Facebook para obtener más información sobre los cachorros y coordinar la adopción.

La iniciativa busca encontrar familias responsables y comprometidas, que puedan garantizarles a los pequeños animales alimentación, cuidados veterinarios, un espacio seguro y una vida rodeada de afecto.

Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. El provocador posteo del uruguayo que se cruzó con Messi en la derrota del Inter Miami: “Trabajo hecho”
  2. 2. El tiempo en Santiago del Estero para este martes 29 de septiembre: se esperan tormentas y una mínima de 18°C
  3. 3. El fenómeno de El Niño podría ser uno de los más fuertes en 40 años: qué se espera para Santiago del Estero
  4. 4. Brenda Show llega a la Feria del Libro con una propuesta llena de diversión para toda la familia
  5. 5. Añatuya se prepara para días nublados: clima fresco para hoy Martes 29 de septiembre de 2026
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT