Destacan el impacto de los bonos para empleados públicos de Santiago del Estero en medio de la situación económica

Desde el ámbito sindical valoraron la decisión anunciada por el gobernador Elías Suárez y señalaron que la medida busca aliviar el poder adquisitivo de los trabajadores y, al mismo tiempo, dinamizar el consumo en la provincia.

Hoy 12:16

La decisión del gobernador de Santiago del Estero, Elías Suárez, de otorgar bonos a los empleados públicos fue valorada positivamente desde el sector sindical, que consideró que la medida representa “una gran ayuda en tiempos de crisis económica nacional”.

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Según el análisis difundido, el beneficio constituye un alivio para los trabajadores estatales y sus familias, al tiempo que podría generar un impacto en la actividad comercial y de servicios a partir del incremento del consumo.

Desde esta perspectiva, la medida fue presentada como parte de una política orientada a sostener el poder adquisitivo de los salarios públicos sin comprometer, según sus impulsores, el equilibrio de las cuentas provinciales. También se destacó el posible efecto indirecto sobre distintos sectores de la economía privada.

El pronunciamiento hizo además referencia al contexto económico nacional y a las dificultades que atraviesan numerosos hogares. En ese sentido, señaló la preocupación por el aumento de la pobreza, la pérdida del poder adquisitivo y las dificultades que enfrentan las personas que se encuentran fuera del mercado laboral.

En el mismo sentido, desde el sector que difundió el análisis se destacó el esquema de gestión implementado en Santiago del Estero y se sostuvo que la provincia logró mantener una política de asistencia y fortalecimiento del ingreso de los trabajadores públicos.

El comunicado también puso en valor la continuidad del espacio de diálogo entre el Gobierno provincial y representantes de la CGT, al que definió como una instancia destinada a analizar periódicamente la situación social de los trabajadores y la evolución de la economía santiagueña.

Asimismo, el texto destacó la figura del exgobernador y actual senador nacional Gerardo Zamora, a quien atribuyó un papel central en el desarrollo del esquema político y económico provincial durante los últimos años.

De acuerdo con el planteo difundido, el objetivo de estas políticas es preservar los ingresos de los trabajadores, sostener el consumo y acompañar a la actividad privada, en un escenario nacional marcado por dificultades económicas y sociales.