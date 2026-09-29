La municipalidad de La Banda refuerza la campaña de vacunación y prevención contra el dengue

La Dirección de Salud municipal informó que la vacuna está disponible en seis centros de salud de la ciudad y recordó la importancia de eliminar los criaderos del mosquito Aedes aegypti ante el aumento de las temperaturas.

Hoy 12:21

La Municipalidad de La Banda, a través de la Dirección de Salud, continúa desarrollando acciones de prevención contra el dengue e informa a la comunidad sobre los centros habilitados para acceder a la vacunación.

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La inmunizadora Claudia Peinetti, integrante de la Dirección de Salud, explicó que la vacunación se encuentra disponible en los centros de salud de Tabla Redonda, San Fernando, Ampliación 1 Primero de Mayo, 25 de Mayo, El Rincón y San Carlos.

Asimismo, indicó que el esquema de vacunación contra el dengue consta de dos dosis, con un intervalo de tres meses entre ambas, y señaló que las personas que presenten fiebre u otros síntomas compatibles con dengue no deben concurrir a vacunarse mientras atraviesan el cuadro, sino realizar la consulta médica correspondiente.

Peinetti informó además que, hasta el momento, no se han registrado casos de dengue en la ciudad según los datos disponibles en el área municipal, aunque destacó que ante el aumento de las temperaturas y las condiciones de humedad resulta fundamental reforzar las medidas preventivas.

En este sentido, recordó la importancia de realizar periódicamente el descacharrado, eliminando recipientes que puedan acumular agua, mantener patios y espacios verdes limpios y con el césped corto, y utilizar repelente siguiendo las indicaciones correspondientes. También recomendó utilizar únicamente insecticidas habilitados para uso domiciliario.

Desde la Dirección de Salud destacaron que la vacunación constituye una herramienta importante de prevención, que debe complementarse con el compromiso de cada vecino para evitar la proliferación del mosquito Aedes aegypti.

Finalmente, la Municipalidad de La Banda invita a la comunidad a acercarse a los centros de salud habilitados para recibir información y acceder a la vacunación, y recuerda la importancia de mantener las medidas de prevención en los hogares y espacios comunitarios.