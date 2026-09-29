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Violento choque en pleno centro de Añatuya: una motociclista fue hospitalizada tras ser embestida por un auto

El siniestro ocurrió en la intersección de avenida 25 de Mayo y Mitre. La conductora de la motocicleta fue trasladada al Hospital Zonal de Añatuya para recibir atención médica.

Hoy 12:10
Accidente

Un violento choque entre un automóvil y una motocicleta se registró hace instantes en pleno centro de Añatuya, más precisamente en la intersección de avenida 25 de Mayo y Mitre.

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Por causas que son materia de investigación, ambos vehículos colisionaron en el concurrido cruce, provocando demoras momentáneas en la circulación y preocupación entre las personas que se encontraban en el lugar.

De acuerdo con los primeros testimonios recabados en la zona, la presencia de vehículos de gran porte estacionados sobre uno de los laterales de la avenida habría reducido la visibilidad de quienes intentaban atravesar la intersección. Esta circunstancia es analizada como una de las posibles causas del siniestro, aunque serán las pericias las que determinen cómo ocurrió el impacto.

Como consecuencia de la colisión, la conductora de la motocicleta debió recibir asistencia médica. Una unidad sanitaria arribó al lugar y posteriormente trasladó a la mujer al Hospital Zonal de Añatuya, donde quedó bajo evaluación de los profesionales.

Según se pudo observar inicialmente, la motociclista se encontraba consciente y lúcida y pudo dialogar con los paramédicos y el personal que trabajaba en el lugar.

Efectivos de seguridad y personal de Tránsito intervinieron para asistir a la damnificada, ordenar la circulación y avanzar con las actuaciones correspondientes para establecer las circunstancias del choque.

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