Murió el senador libertario Juan Carlos Pagotto a los 74 años

El legislador nacional por La Rioja fue encontrado sin vida este martes en su domicilio de la capital provincial.

Hoy 12:24

El senador nacional de La Libertad Avanza por La Rioja, Juan Carlos Pagotto, murió este martes a los 74 años. El legislador fue encontrado sin vida en su domicilio de la capital riojana y, hasta el momento, no se informó oficialmente la causa del fallecimiento.

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Pagotto había llegado al Senado en diciembre de 2023, luego de las elecciones generales de ese año, y tenía mandato hasta diciembre de 2029. Abogado de profesión, actualmente presidía la estratégica Comisión de Acuerdos, encargada de intervenir en los pliegos para designaciones judiciales.

Durante sus primeros años en la Cámara alta también tuvo un papel relevante en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, en momentos en los que el Congreso analizaba decretos de necesidad y urgencia dictados por el Poder Ejecutivo.

Antes de su llegada al Congreso nacional, Pagotto había desarrollado una extensa trayectoria profesional y política en La Rioja. También se había desempeñado como diputado provincial por el departamento Chilecito entre 1993 y 1997.

Los mensajes de despedida

La noticia generó mensajes de dirigentes del oficialismo. Karina Milei lamentó su fallecimiento y lo definió como “un luchador de la libertad de La Rioja y nuestro país”, además de enviar sus condolencias a familiares y seres queridos. El presidente Javier Milei compartió el mensaje y agregó: “QEPD”.

También se expresó la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, quien recordó el trabajo compartido con Pagotto y destacó su participación en el tratamiento de vacantes judiciales y proyectos legislativos.

Desde el Gobierno nacional informaron además que la banca que queda vacante será ocupada por Claudia Cecilia López, quien integró la lista de candidatos al Senado en 2023, una vez completados los procedimientos formales correspondientes.

Pagotto había nacido en Mendoza en 1952, aunque desarrolló buena parte de su actividad profesional y política en La Rioja. Su muerte provocó expresiones de pesar entre dirigentes de distintos espacios y compañeros de la Cámara alta.