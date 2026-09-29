Educación de la Capital capacitó a docentes sobre la normativa del Sistema Educativo municipal

La jornada reunió a maestros y directivos de los 26 jardines de infantes municipales y estuvo enfocada en el marco normativo y los procedimientos que regulan la actuación del Tribunal de Disciplina.

29/09/2026

La Subsecretaría de Educación de la Municipalidad de la Capital realizó una jornada de capacitación destinada a docentes y directivos de los 26 jardines de infantes municipales, además de integrantes de la docencia en general.

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La actividad se desarrolló en las instalaciones del Óvalo del Parque Sur y tuvo como objetivo profundizar los conocimientos relacionados con la normativa vigente dentro del Sistema Educativo municipal.

Durante la capacitación se trabajó especialmente sobre la comprensión del marco normativo y los procedimientos que regulan la actuación del Tribunal de Disciplina del docente municipal.

Asimismo, durante el encuentro se abordaron diferentes aspectos relacionados con los derechos y deberes de los docentes, la convivencia y la educación, con el propósito de brindar herramientas para el desempeño cotidiano dentro de las instituciones educativas municipales.