Shaquille O'Neal elogió al básquet europeo y aseguró: “Es un poco mejor que el de la NBA”

Shaquille O'Neal, una de las grandes leyendas de la historia de la NBA, sorprendió con sus declaraciones durante su visita a Lituania, donde se trasladó hasta Kaunas para presenciar el partido entre Žalgiris y Olympiacos, vigente campeón de Europa.

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Antes del encuentro, el cuatro veces campeón de la NBA no dudó en marcar una diferencia entre el básquet europeo y el estadounidense. “Sé que el juego europeo es un poco mejor que el juego de la NBA. Sé que me van a criticar mucho por decir eso”, afirmó.

O'Neal explicó que, desde su perspectiva, una de las principales diferencias está relacionada con la intensidad con la que se disputan los partidos. “En la Euroliga se juega un baloncesto duro los 38 partidos. En la NBA hay un poco de relajación hasta el All Star o los playoffs”, sostuvo.

El exjugador de Los Angeles Lakers, Orlando Magic, Miami Heat, Phoenix Suns y Boston Celtics también destacó el nivel técnico y táctico de los jugadores formados en Europa.

“Siempre he dicho que los europeos tienen fundamentos de baloncesto mucho más fuertes que los jugadores estadounidenses”, señaló.

En esa línea, profundizó sobre las diferencias que observa entre ambos estilos: “Los americanos pueden tener más talento y saltar más alto, pero los europeos primero juegan al baloncesto con la cabeza, mientras nosotros nos gusta utilizar nuestras capacidades atléticas”.

Shaquille O'Neal llegó a Kaunas para vivir la Euroliga

La visita de Shaq a Lituania estuvo vinculada a su trabajo como embajador de NordVPN, pero también le permitió acercarse a uno de los escenarios más importantes del básquet europeo.

El histórico pívot llegó a Vilna y posteriormente se dirigió a Kaunas, donde asistió al duelo entre Žalgiris y Olympiacos en el Žalgirio Arena. El propio O'Neal reconoció que tenía expectativas por experimentar en persona el ambiente y la intensidad que caracterizan a la competencia europea.

“Fue una locura. Estoy deseando ver cómo de intenso y loco será este partido”, expresó antes del encuentro.

El recuerdo de Arvydas Sabonis

Durante su estadía, Shaquille O'Neal también recordó a uno de los grandes internos europeos con los que compartió cancha: Arvydas Sabonis.

El estadounidense destacó el respeto que siente por el exbasquetbolista lituano y manifestó su deseo de reencontrarse con él durante su paso por el país.

“Espero darle un abrazo cuando le vea... Esto será cuestión de respeto y amor. Cuando ocurra, le diré: ‘Gracias’”, comentó.

O'Neal también habló sobre Jonas Valančiūnas, otro de los grandes pivots lituanos que desarrolló buena parte de su carrera en la NBA. En ese caso, valoró especialmente su trayectoria de 14 temporadas en la liga estadounidense y su capacidad para aprovechar su físico y fortaleza cerca del aro.

La presencia de Shaq en Lituania terminó convirtiéndose así en una reivindicación pública del básquet europeo por parte de una figura que conoce de primera mano el nivel de la NBA y que, esta vez, eligió destacar los fundamentos, la intensidad y la lectura de juego que, según su propia mirada, distinguen a los jugadores europeos.