El Gobierno de la Provincia anunció bonos para beneficiarios de tarjetas y planes sociales

El jefe de Gabinete, Víctor Araujo, anunció nuevas medidas dispuestas por el gobernador Elías Suárez. Los beneficios alcanzarán a titulares de tarjetas sociales, tarjetas para celíacos y planes sociales de emergencia, con pagos y acreditaciones durante octubre, noviembre y diciembre.

Hoy 18:55

El Gobierno de Santiago del Estero anunció este miércoles nuevos bonos destinados a beneficiarios de tarjetas sociales, tarjetas para celíacos y planes sociales de emergencia, que se distribuirán durante los últimos tres meses del año.

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Los anuncios fueron realizados durante una conferencia de prensa en Casa de Gobierno encabezada por el jefe de Gabinete, Víctor Araujo, acompañado por la ministra de Justicia, Matilde O’Mill, y el ministro de Desarrollo Social, Ángel Niccolai.

Según informó Araujo, las medidas fueron dispuestas por el gobernador Elías Suárez y contemplan montos diferenciados de acuerdo con cada uno de los programas.

Bono de $300.000 para las tarjetas sociales

Para los beneficiarios de las tarjetas sociales, el Gobierno provincial dispuso un bono especial de $300.000, que será distribuido en tres cuotas mensuales de $100.000 durante octubre, noviembre y diciembre.

Las cuotas se acreditarán junto con el monto que los beneficiarios reciben habitualmente cada mes.

Se aclaró que no se trata de dinero en efectivo, sino de la acreditación de fondos en las tarjetas sociales, que mantienen su destino específico para la adquisición de productos.

Tarjetas para celíacos: $165.000 en tres cuotas

También habrá un beneficio extraordinario para los titulares de las tarjetas destinadas a personas celíacas.

En este caso, el Ejecutivo provincial dispuso un bono total de $165.000, dividido en tres cuotas mensuales de $55.000 cada una, que serán acreditadas durante octubre, noviembre y diciembre.

Al igual que con las tarjetas sociales, los fondos serán acreditados junto con los montos mensuales habituales y estarán destinados a la compra de mercadería y alimentos.

Bono de $330.000 para planes sociales de emergencia

Por otra parte, los beneficiarios de planes sociales de emergencia recibirán un bono de fin de año de $330.000.

El monto será abonado en tres cuotas de $110.000, correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre. Según se informó durante la conferencia, el pago de la primera cuota está previsto a partir del 21 de octubre.

Araujo señaló que, con estas medidas, el gobernador Elías Suárez avanza en el cumplimiento de los anuncios establecidos a comienzos de año dentro del cronograma de bonos previsto para 2026.

El jefe de Gabinete destacó además la importancia de las medidas por su impacto sobre los ingresos de los trabajadores y beneficiarios alcanzados, la economía de los hogares y la actividad económica provincial.