Cómo un título de Boca podría abrirle una puerta a River para jugar la Libertadores 2027

El Xeneize sigue en carrera en cuatro competencias y puede darle una mano al rival de toda la vida.

Hoy 18:46

Boca se metió en las semifinales de la Copa Argentina después de vencer a Racing y continúa en carrera por cuatro títulos en esta recta final de la temporada. Pero además de sus propios objetivos, el camino del Xeneize puede tener consecuencias directas para River en la pelea por ingresar a la Copa Libertadores 2027.

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Actualmente, Boca ocupa el tercer puesto de la tabla anual con 47 puntos, a tres del líder Independiente Rivadavia y a uno de Vélez. Argentinos Juniors aparece inmediatamente detrás, también con 47 unidades, aunque por diferencia de gol.

River, en tanto, se encuentra octavo con 42 puntos, a cinco de la zona de clasificación y con varios equipos por delante.

Por esta razón, el Millonario necesita sumar en las fechas que quedan para intentar ingresar directamente por la tabla anual. Pero existe otro escenario que podría favorecerlo.

¿Por qué un título de Boca puede ayudar a River?

La clasificación a la Libertadores contempla plazas para los equipos que obtengan determinados títulos y también para los mejores ubicados en la tabla anual.

Si Boca gana una competencia que otorga un cupo internacional y, al mismo tiempo, termina dentro de los tres primeros puestos de la tabla anual, esa plaza puede liberarse para que otro equipo avance en el orden de clasificación.

Es decir, el Xeneize podría conseguir su boleto por el título y dejar disponible una plaza que se reasignaría según el orden correspondiente de la tabla anual.

Para River, que actualmente está fuera del grupo de clasificación, ese escenario podría resultar importante.

Las competencias que Boca todavía puede ganar

El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena continúa con posibilidades en el Torneo Clausura, la Copa Argentina y la Copa Sudamericana, además de su posición favorable en la tabla anual.

En la Copa Argentina, Boca ya está en semifinales y espera por la confirmación de su partido ante Banfield.

En la Copa Sudamericana, en tanto, enfrentará a Vasco da Gama por las semifinales. La serie comenzará el 13 de octubre en la Bombonera y tendrá su revancha el 20 de octubre en Brasil.

El escenario que más diferencia genera es el de una eventual consagración internacional: además de liberar una plaza por tabla anual si se cumplen las condiciones, la obtención de la Copa Sudamericana también incrementaría la cantidad de equipos argentinos clasificados a la Libertadores.

River, pendiente de la tabla anual

Mientras Boca continúa avanzando en distintos frentes, River necesita mejorar su posición en la tabla anual para no depender de otros resultados.

El Millonario suma 42 puntos y está octavo, con cuatro equipos entre medio de su posición y el tercer puesto, que actualmente marca el límite de clasificación.

Por eso, aunque todavía tiene posibilidades de alcanzar la zona por sus propios medios, un título de Boca podría generar una alternativa adicional si el Xeneize consigue una de las coronas que otorgan clasificación y mantiene su lugar entre los puestos de acceso por la tabla anual.

El panorama todavía tiene varios capítulos por delante y tanto Boca como River deberán esperar el desenlace de las distintas competencias para conocer cómo quedará finalmente el mapa de clasificación a la Copa Libertadores 2027.