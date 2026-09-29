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Sueño reparador: un pilar del bienestar en la sociedad argentina

En Argentina, se estima que un 40% de la población padece trastornos del sueño, lo que resalta la necesidad de hábitos saludables. Mejorar la calidad del sueño es fundamental para el bienestar físico y mental de los argentinos.

Hoy 18:02

El sueño es un aspecto crucial de la salud en Argentina, donde se estima que más del 40% de la población presenta problemas relacionados con el descanso. Estos trastornos no solo afectan la calidad de vida, sino que también tienen un impacto significativo en la salud física y mental.

Estudios recientes han demostrado que adoptar hábitos saludables puede mejorar notablemente la calidad del sueño. Se recomienda establecer un horario regular para ir a la cama y evitar actividades estimulantes antes de dormir, como el uso de dispositivos electrónicos.

La alimentación también juega un papel fundamental en la calidad del sueño. Consumir alimentos ricos en triptófano, como los plátanos y los lácteos, puede ayudar a inducir un sueño más reparador. Por otro lado, es importante evitar comidas pesadas y cafeína por la noche.

Además, crear un ambiente propicio para el descanso es esencial. Mantener la habitación oscura, fresca y tranquila puede facilitar la conciliación del sueño. Invertir en un buen colchón y almohadas también es clave para garantizar un descanso adecuado.

Las técnicas de relajación, como la meditación y el yoga, han ganado popularidad en Argentina como formas efectivas de mejorar el sueño. Estas prácticas ayudan a reducir el estrés y la ansiedad, factores que a menudo contribuyen a los trastornos del sueño.

En 2018, la Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió sobre el aumento de los problemas de salud mental derivados de la falta de sueño. Este dato subraya la necesidad de abordar el sueño como una prioridad en la salud pública en Argentina.

Finalmente, es importante considerar que la falta de sueño no solo afecta a los adultos, sino también a los niños y adolescentes. Establecer rutinas saludables desde una edad temprana puede sentar las bases para un futuro con menos problemas de sueño y un mejor bienestar general.

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