El nuevo secretario de Discapacidad sufrió un accidente en moto y permanece internado con múltiples fracturas

El flamante secretario nacional de Discapacidad se encuentra en el Hospital Pirovano luego de sufrir fracturas en varias costillas, una clavícula y un omóplato. Los estudios descartaron lesiones neurológicas y se encuentra fuera de peligro.

Hoy 17:47

Pablo Di Liscia, recientemente designado secretario nacional de Discapacidad, sufrió un accidente en moto y permanece internado en el Hospital Pirovano, donde es atendido por las múltiples lesiones que sufrió.

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El episodio ocurrió pocos días después de que se oficializara su llegada al cargo. Como consecuencia del accidente, Di Liscia sufrió fracturas en varias costillas, una clavícula y un omóplato.

Según fuentes oficiales citadas por Infobae, los estudios realizados descartaron lesiones neurológicas y el funcionario se encuentra fuera de peligro.

Al momento del accidente, Di Liscia llevaba colocado el casco, circunstancia que habría evitado consecuencias de mayor gravedad. Actualmente permanece bajo observación médica y recibe asistencia respiratoria, principalmente a raíz de la medicación analgésica suministrada para controlar el dolor.

Si bien su cuadro requiere seguimiento por la cantidad de lesiones sufridas, no presenta riesgo de vida. Hasta el momento, los profesionales tampoco determinaron cuánto tiempo deberá continuar hospitalizado ni si necesitará solicitar una licencia durante su recuperación.

El nombramiento de Pablo Di Liscia al frente de la Secretaría Nacional de Discapacidad fue formalizado el lunes 28 de septiembre mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial, luego de la salida de Alejandro Vilches.

La Secretaría pasó a depender del Ministerio de Salud tras una reorganización de la estructura que anteriormente estaba bajo la órbita de la Agencia Nacional de Discapacidad.

Di Liscia cuenta además con antecedentes dentro de la administración pública. Entre 2017 y 2019 presidió el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) de la provincia de Buenos Aires durante la gobernación de María Eugenia Vidal y también desempeñó funciones en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

El accidente obligó a alterar la agenda prevista para el comienzo de su gestión. Por el momento, no se definió quién quedará a cargo de la conducción cotidiana de la Secretaría mientras dure su recuperación.