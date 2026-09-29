Desmantelan una importante red de narcotráfico en Tucumán con 470 kilos de cocaína

Una investigación sobre narcotráfico en Tucumán culmina con allanamientos, detenciones y el secuestro de seis aeronaves, tras el hallazgo de 470 kilos de cocaína.

Hoy 17:36

Una exhaustiva investigación sobre narcotráfico en Tucumán ha dado lugar a un operativo que culminó con múltiples allanamientos en cuatro localidades de la provincia. Este procedimiento se originó hace casi cuatro meses, tras el descubrimiento de una carga significativa de cocaína, que ha llevado a la detención de varias personas involucradas en esta red criminal.

El 4 de junio, efectivos de la Sección Monteros realizaron un control en la Ruta Nacional 157, donde encontraron 449 paquetes de cocaína en la parte trasera de una camioneta. El peso total de la sustancia fue de 470 kilos con 470 gramos, lo que resultó en la detención del conductor del vehículo. A partir de este evento, se iniciaron tareas investigativas que permitieron identificar a otros individuos presuntamente involucrados en el delito.

Como resultado de la investigación, se llevaron a cabo cinco detenciones iniciales, lo que motivó al Juzgado Federal N°1 y a la Fiscalía Federal N°1 de Tucumán a ordenar nuevos registros domiciliarios en localidades como Famaillá, Estación Araoz, Tafí del Valle y Aguilares. Estos procedimientos fueron ejecutados por la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales de Tucumán, en colaboración con el Escuadrón 71 Aguilares y otras unidades de Gendarmería.

Los allanamientos resultaron en la detención de tres hombres adicionales, llevando el total de arrestos en esta operación a nueve. Durante los procedimientos, se incautaron dinero en efectivo, dólares, teléfonos celulares y documentos, todos considerados relevantes para la investigación.

Uno de los hallazgos más impactantes de esta operación fue el secuestro de seis aeronaves, junto con cuatriciclos, motocicletas y diversos equipos de aeronavegación. Estos elementos son indicativos de la magnitud de la red de narcotráfico que operaba en la región y subrayan la complejidad del caso.

La Justicia Federal se encuentra a cargo de la investigación, que continúa en curso por infracción a la Ley 23.737 sobre estupefacientes. Las autoridades han reiterado su compromiso en la lucha contra el narcotráfico y la criminalidad organizada en Tucumán, destacando la importancia de estas operaciones para desmantelar redes ilícitas que amenazan la seguridad pública.

La reciente serie de detenciones y el material secuestrado evidencian el esfuerzo coordinado entre distintas fuerzas de seguridad para combatir el narcotráfico en Argentina. La situación en Tucumán es un reflejo de los desafíos que enfrenta el país en la lucha contra este fenómeno delictivo, que requiere de una respuesta integral y sostenida.