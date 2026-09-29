Dos campeones del mundo se perderán la despedida de Messi: su club no los autorizó a viajar

Los jugadores no estarán en el homenaje a la Pulga del 6 de octubre en el estadio Monumental.

Hoy 17:30

La despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina tendrá una ausencia inesperada. Paulo Dybala y Nahuel Molina, integrantes del plantel campeón del mundo en Qatar 2022, no podrán estar presentes el próximo 6 de octubre en el amistoso ante Benín, luego de que la Roma decidiera no autorizarlos a viajar al país.

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El club italiano comunicó oficialmente su decisión y explicó que la medida responde a cuestiones relacionadas con el calendario. La AFA había invitado a los campeones del mundo para participar de una jornada especial que tendrá como protagonista al capitán argentino.

“La AS Roma anuncia que Paulo Dybala y Nahuel Molina no asistirán al evento que se celebrará en Argentina con motivo del partido entre Argentina y Benín el 6 de octubre”, informó la institución.

La Roma reconoció además la importancia de la celebración para ambos futbolistas, debido al vínculo que mantienen con Messi y a que fueron parte del equipo que conquistó el Mundial de Qatar 2022 junto al rosarino.

Sin embargo, el club justificó su postura por “razones deportivas y logísticas”, teniendo en cuenta la duración del viaje entre Europa y Argentina y la proximidad de los próximos compromisos oficiales.

La Roma volverá a jugar el domingo 11 de octubre, cuando visite a Como por la Serie A. El conjunto italiano marcha como líder del campeonato con 13 puntos y permanece invicto.

Dybala y Molina no iban a jugar ante Benín

La ausencia tiene además una particularidad: ninguno de los dos futbolistas estaba en condiciones de disputar el amistoso ante Benín.

Dybala no fue convocado por Lionel Scaloni para esta fecha FIFA, mientras que Molina se encuentra suspendido por los incidentes posteriores a la final del Mundial.

Por eso, su presencia en Argentina estaba prevista exclusivamente para formar parte del homenaje y acompañar a Messi en su despedida de la Selección.

La decisión de la Roma generó repercusión entre los fanáticos por tratarse de una ocasión especial para el fútbol argentino.

El club italiano, de todos modos, sí autorizó los viajes de sus otros tres futbolistas argentinos: Leonardo Balerdi, Matías Soulé y Santiago Castro, quienes fueron convocados para esta fecha FIFA.

Messi prepara su despedida

El amistoso frente a Benín, previsto para el martes 6 de octubre a las 20, será el último partido de Messi con la Selección Argentina en el país.

Scaloni anticipó que el capitán llegará a la Argentina durante el fin de semana, una vez finalizado el encuentro ante Burkina Faso, que se disputará el sábado 3 de octubre en el Monumental.

La jornada ante Benín marcará el cierre de una etapa histórica para Messi, quien después de más de dos décadas con la camiseta argentina tendrá su despedida frente al público que lo acompañó durante toda su trayectoria con la Albiceleste.