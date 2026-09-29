Buscan a Simba, un perro de 17 años que necesita medicación urgente y ofrecen recompensa

El pequeño can se extravió este martes por la mañana de una vivienda del barrio Mariano Moreno.
Su familia pide ayuda para encontrarlo, ya que es ciego y se encuentra bajo tratamiento oncológico.
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La familia de Simba busca desesperadamente a su mascota, un perro de 17 años que se extravió este martes por la mañana en el barrio Mariano Moreno, en la ciudad Capital.
Según informaron sus dueños, el animal fue llevado de su vivienda ubicada sobre avenida Aguirre Vieja 1805, alrededor de las 8. Desde entonces, no volvieron a tener noticias sobre su paradero.
Simba es un perrito pequeño, de pelaje rizado gris con tonos marrones, y se caracteriza por ser manso y asustadizo. Además, atraviesa una situación de salud delicada: es ciego y está realizando un tratamiento oncológico, por lo que necesita recibir su medicación con urgencia.
Ante esta situación, sus familiares iniciaron una búsqueda y solicitaron la colaboración de los vecinos para poder encontrarlo y llevarlo nuevamente a su hogar.
Quienes hayan visto a Simba o sepan dónde se encuentra pueden comunicarse al 3855808025.
La familia también informó que ofrece una recompensa para quien aporte información que permita encontrar al perro.