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Mascotas

Buscan a Coco, un caniche ciego que se perdió en el barrio Ampliación Ejército Argentino

El perro tiene 8 años y su familia teme que haya sido levantado por alguien, ya que nunca sale de su casa y, debido a su condición de ciego, no suele alejarse. Piden colaboración para poder encontrarlo.

Hoy 17:50
Coco perdido

La familia de Coco busca con preocupación a su mascota, un caniche blanco de 8 años, que se perdió el domingo 27 de septiembre en el barrio Ampliación Ejército Argentino, en la ciudad Capital.

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Según informaron, Coco tiene aproximadamente 40 centímetros de altura y es ciego. Desapareció entre las 11 y las 12 del mediodía, desde inmediaciones de la manzana F, lote 23, sobre Pedro González, entre Mario Rodríguez y Ramón Ordóñez.

Sus familiares creen que pudo haberse extraviado o incluso que alguien podría haberlo levantado, ya que el animal nunca sale de su casa y, por su condición de ciego, consideran poco probable que se haya alejado por sus propios medios.

Ante cualquier información que pueda ayudar a localizarlo, solicitaron comunicarse con Leonel al 3854116496.

La familia agradece cualquier dato que permita que Coco pueda regresar a su hogar.

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