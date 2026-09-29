Karina Milei sumó a Alejandra Monteoliva a la mesa política y la seguridad quedó en el centro del debate

La ministra de Seguridad participó por primera vez del encuentro encabezado por la secretaria general de la Presidencia. También analizaron la agenda legislativa, la reforma electoral y la sucesión del fallecido senador Juan Carlos Pagotto en comisiones clave del Congreso.

Hoy 17:57

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, encabezó este martes una nueva reunión de la mesa política del Gobierno, que tuvo entre sus novedades la primera participación de la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva.

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El encuentro se realizó en la previa del viaje del presidente Javier Milei a Francia para participar de la Argentina Week y tuvo como uno de sus principales ejes la situación de la seguridad en distintos centros urbanos del país.

Según consignó Infobae a partir de fuentes que participaron de la reunión, Monteoliva manifestó su preocupación por lo que definió como una “escalada de inseguridad”. El tema tomó especial relevancia luego de que un suboficial mayor de la Policía Federal Argentina fuera herido de bala durante un enfrentamiento cuando salía de su domicilio en La Matanza.

Además, la ministra brindó detalles sobre el operativo de seguridad previsto para la visita del papa León XIV a la Argentina, programada entre el 8 y el 11 de noviembre.

La agenda legislativa y el reemplazo de Pagotto

Otro de los temas abordados estuvo relacionado con la reciente muerte del senador de La Libertad Avanza Juan Carlos Pagotto y la necesidad de definir quién ocupará su lugar al frente de dos espacios relevantes del Senado.

Pagotto presidía la Comisión de Justicia y Asuntos Penales y la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, esta última encargada, entre otras funciones, de intervenir en el tratamiento parlamentario de los decretos de necesidad y urgencia.

Por el momento no existe una definición sobre su reemplazante. De acuerdo con la información publicada, entre los nombres que aparecen como posibles alternativas se encuentra el de la senadora Nadia Márquez.

La mesa política también repasó los proyectos pendientes del Poder Ejecutivo, entre ellos la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, el Presupuesto 2027 y una nueva iniciativa vinculada a Discapacidad en la que trabaja el oficialismo junto con sectores aliados.

Reforma electoral y viaje a Francia

La reforma electoral fue otro de los asuntos incluidos en la reunión. El Gobierno busca avanzar con la iniciativa en el Congreso, aunque actualmente no cuenta con los votos suficientes para garantizar su aprobación.

En ese contexto, el viaje presidencial a Francia aparece como una instancia para profundizar el diálogo con los 13 gobernadores invitados a participar de la Argentina Week, con quienes el oficialismo pretende conversar sobre las prioridades legislativas.

De la reunión participaron, además de Karina Milei y Monteoliva, el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; la senadora Patricia Bullrich; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem; el secretario de Comunicación, Fabián Fernández; y el asesor presidencial Santiago Caputo.