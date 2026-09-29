Escándalo en Europa: Manchester City fue declarado culpable de 115 infracciones y podría perder títulos

Una comisión independiente de la Premier League determinó que el club infringió en reiteradas oportunidades las normas financieras entre 2009 y 2018.

Hoy 18:38

El Manchester City fue declarado culpable de la mayoría de las 115 infracciones que la Premier League le había atribuido por incumplimientos de sus normas financieras durante el período comprendido entre 2009 y 2018.

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La resolución fue emitida por una comisión independiente después de una investigación que se extendió durante varios años y concluyó que el club habría utilizado contratos comerciales para inflar sus ingresos y ocultar determinados gastos.

De acuerdo con el fallo, el Manchester City habría declarado 855,2 millones de libras en ingresos que no correspondían a la realidad y ocultado otros 66,2 millones, lo que representa un monto total de 921,4 millones de libras cuestionado durante el proceso.

Uno de los principales puntos analizados estuvo relacionado con los acuerdos de patrocinio con empresas vinculadas a Abu Dabi. Según la resolución, de los 949,9 millones de libras declarados formalmente como ingresos por patrocinio, solo 119,3 millones habrían sido aportados directamente por las marcas mencionadas.

La comisión sostuvo además que el club incumplió sus obligaciones de cooperación y buena fe durante la investigación.

El City apelará la decisión

El Manchester City reaccionó al fallo con un comunicado en el que manifestó su “decepción y sorpresa” y volvió a defender su postura de inocencia.

La institución anunció que apelará la resolución y aseguró que presentará pruebas para respaldar su posición.

El club tiene plazo hasta el viernes 2 de octubre para presentar el recurso ante una nueva comisión integrada por tres miembros. El procedimiento de apelación tendrá una duración máxima de cinco días, mientras que la resolución definitiva podría conocerse dentro de las 12 semanas posteriores.

Qué sanciones podría recibir el Manchester City

El fallo todavía no determina la sanción que deberá afrontar el club. Esa cuestión será analizada en una instancia disciplinaria posterior.

Entre las posibilidades que contempla el reglamento aparecen multas económicas, quita de puntos y pérdida de categoría. También podría analizarse la situación de algunos de los títulos obtenidos durante el período investigado, aunque cualquier medida de ese tipo dependerá de la sanción que finalmente se establezca.

El proceso genera especial atención por el impacto que podría tener sobre las temporadas disputadas entre 2009 y 2018, período en el que el Manchester City consiguió ocho títulos.

En caso de que una futura sanción modificara oficialmente los resultados de aquellas competencias, también podrían verse involucrados otros clubes que disputaron esos campeonatos.

Una investigación que comenzó hace años

El caso se originó a partir de una investigación de la Premier League que se extendió entre 2018 y 2023, y que incluyó acusaciones vinculadas tanto a las cuentas del club como a su presunta falta de colaboración con las autoridades.

La resolución de la comisión independiente constituye ahora un nuevo capítulo de un expediente que todavía no está cerrado, ya que el Manchester City tiene la posibilidad de recurrir el fallo.

Por ese motivo, las eventuales sanciones y cualquier modificación sobre títulos o posiciones históricas todavía no están confirmadas.