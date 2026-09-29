Seguí toda la cobertura de la Feria del Libro con Diario Panorama, Radio Panorama, Panorama Play, Noticiero 7 y El Liberal

Del miércoles 30 de septiembre al domingo 4 de octubre, acompañá la Feria del Libro con transmisiones, móviles y cobertura minuto a minuto. Además, todos nuestros medios contarán con un stand para recibir a los santiagueños y visitantes durante las cinco jornadas.

30/09/2026

La 16.ª Feria Internacional del Libro de Santiago del Estero ya está lista para abrir sus puertas y, durante cinco jornadas, Diario Panorama, Radio Panorama, Panorama Play, Noticiero 7 y El Liberal realizarán una cobertura especial para acompañar a los santiagueños y visitantes que se acerquen al encuentro.

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La feria se desarrollará desde este miércoles 30 de septiembre hasta el domingo 4 de octubre, con actividades en el Fórum Centro de Convenciones y el Centro Cultural del Bicentenario (CCB). Bajo el lema “Santiago lee con vos”, el encuentro tendrá entrada libre y gratuita y reunirá propuestas vinculadas con la literatura, la cultura, la educación, el arte y la tecnología.

Durante las cinco jornadas, Radio Panorama estará en vivo por el 100.1 y también a través de YouTube desde las 9, con información, entrevistas y todo lo que ocurra desde el comienzo de cada jornada.

A partir de las 18, Panorama Play se sumará con un móvil en vivo desde la feria, para mostrar el movimiento del predio, conversar con protagonistas y acercar las distintas actividades al público.

Por su parte, Diario Panorama realizará una cobertura completa minuto a minuto, con las principales noticias de la feria, entrevistas, imágenes, presentaciones y todos los detalles de una agenda que tendrá actividades para públicos de todas las edades.

También Noticiero 7 acompañará el evento en sus dos principales emisiones: la primera edición, a las 13, y la edición central, a las 20.15, mientras que El Liberal formará parte de esta cobertura conjunta desde sus distintas plataformas.

Un stand para encontrarnos

Además de la cobertura periodística, Diario Panorama, Radio Panorama, Panorama Play, Noticiero 7 y El Liberal tendrán un stand conjunto en la Feria del Libro, pensado como un espacio de encuentro con la comunidad.

La invitación es para que santiagueños y visitantes se acerquen, recorran el espacio, conozcan las propuestas de nuestros medios y compartan un momento con quienes forman parte de cada una de las plataformas que llevan la información a toda la provincia.

La propuesta busca que el stand sea también un punto de encuentro dentro de la feria, donde el público pueda acercarse durante las cinco jornadas y conocer de cerca cómo se construye la cobertura que llegará a través de la radio, la televisión, los medios digitales y las distintas plataformas de contenidos.

Una feria con propuestas para todas las edades

La programación de esta edición incluirá la participación de reconocidos escritores, periodistas, intelectuales y artistas. Entre los invitados anunciados se encuentran Claudia Piñeiro, Felipe Pigna, Pedro Saborido, Darío Sztajnszrajber, Soledad Barruti, Hinde Pomeraniec, Federico Jeanmaire y Fernando Signorini, además del escritor y antropólogo peruano Pablo Landeo Muñoz.

El Centro Cultural del Bicentenario también será escenario del 5.º Espacio Infantil, Juvenil y Cómics, que contará con 70 stands, más de 40 talleres y 25 espectáculos en vivo, con propuestas relacionadas con robótica, inteligencia artificial, arte, historieta, K-Pop, cosplay, batallas de rap y magia.

La apertura oficial está prevista para este miércoles a las 19.30 en el Fórum Centro de Convenciones, con las palabras inaugurales de Beatriz Vignoli, Premio Nacional de Poesía. Luego, a las 20.30, Pedro Saborido presentará Una historia de la felicidad.

Vení a visitarnos

Durante las cinco jornadas de la Feria del Libro, podés acercarte a nuestro stand para encontrarte con Diario Panorama, Radio Panorama, Panorama Play, Noticiero 7 y El Liberal.

Miércoles y jueves: de 9 a 22.

Viernes y sábado: de 9 hasta la medianoche.

Domingo: de 9 a 22.

Durante todo el evento, nuestros medios estarán presentes con transmisiones, móviles y cobertura minuto a minuto para llevar cada detalle de la Feria del Libro a toda la comunidad.

Acercate a nuestro stand, compartí con nosotros y seguí toda la cobertura a través de nuestros medios.