Elías Suárez habló en Noticiero 7 sobre el bono de $2,4 millones y anticipó los ejes de gestión para 2027

En una entrevista con Noticiero 7, el gobernador destacó el cumplimiento del cronograma anunciado al inicio de su gestión y confirmó las fechas del aguinaldo y el último sueldo del año.

Hoy 21:07

El gobernador de Santiago del Estero, Elías Suárez, brindó una entrevista exclusiva a Noticiero 7 luego del anuncio del bono de fin de año de $2.400.000 para los trabajadores de la administración pública provincial, que será abonado en tres cuotas.

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Durante la entrevista, el mandatario recordó que el compromiso con el esquema de bonos había sido asumido durante su discurso de asunción del 10 de diciembre, cuando anunció que durante 2026 se mantendrían los beneficios extraordinarios otorgados el año anterior.

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“Fuimos cumpliendo con el cronograma y lo único que nos faltaba era anunciar el bono de fin de año. Luego de conversaciones con los gremios y sindicatos, definimos el bono de $2.400.000, que se pagará en tres cuotas”, explicó Suárez.

Además, confirmó las fechas correspondientes a los últimos compromisos salariales del año: el medio aguinaldo será abonado el 22 de diciembre y el sueldo de diciembre, el 30 del mismo mes.

“De esa manera podemos completar el cronograma con el cual nos comprometimos”, señaló.

Suárez destacó la previsibilidad y el impacto del bono

El gobernador sostuvo que el esquema establecido desde comienzos de año permite otorgar previsibilidad a los trabajadores estatales y, al mismo tiempo, genera un movimiento adicional en la actividad económica.

“El bono ayuda fundamentalmente al bolsillo y da un marco de previsibilidad. Como lo ratificamos al inicio de la gestión.”, afirmó.

En ese contexto, también hizo referencia a las medidas anunciadas posteriormente por el jefe de Gabinete, Víctor Araujo, destinadas a sectores sociales.

El Ejecutivo provincial dispuso un bono de $300.000 para beneficiarios de tarjetas sociales, dividido en tres acreditaciones de $100.000; otro de $165.000 para las tarjetas destinadas a personas celíacas, distribuido en tres cuotas de $55.000; y un bono de $330.000 para beneficiarios de planes sociales de emergencia, que será abonado en tres cuotas de $110.000.

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“Tuvimos en cuenta un bono de fin de año para los programas sociales, las tarjetas sociales y las tarjetas para celíacos. Sin duda son sectores que necesitan acompañamiento y requieren de un Estado activo y eficiente”, manifestó Suárez.

El mandatario reconoció que el cronograma de beneficios extraordinarios representa un esfuerzo para las cuentas provinciales, pero vinculó la posibilidad de sostenerlo con las medidas de administración del gasto adoptadas durante el año.

“Es un esfuerzo para el presupuesto provincial, pero entendemos que las medidas que fuimos tomando durante este año nos permitieron poner el foco en aquello que era necesario e impostergable y dejar para otra oportunidad otros gastos”, explicó.

En ese sentido, Suárez realizó un balance de las acciones desarrolladas durante 2026 y mencionó la inauguración de 18 establecimientos escolares de distintos niveles, además de dos plantas potabilizadoras y la extensión del acueducto que une Simbol con Nueva Francia.

En materia sanitaria, destacó la inauguración del Hospital de Beltrán y de distintas postas sanitarias en el interior provincial.

También hizo referencia al programa Santiago Crece con Vos, por el que, según detalló, ya pasaron más de 6.000 jóvenes a través de 57 cursos distribuidos en el territorio provincial. El objetivo, indicó, es ampliar ese alcance hasta llegar a aproximadamente 8.000 o 9.000 jóvenes.

Durante la entrevista con Noticiero 7, Suárez también se refirió a la plataforma ServicioSGO, a la que definió como una herramienta para vincular a personas que ofrecen determinados servicios con quienes los necesitan.

“Es una herramienta que acerca a quienes ofrecen un servicio y a quienes lo requieren. Es importante porque permite acceder digitalmente a esa ayuda que se necesita”, explicó.

La digitalización también apareció entre los ejes que el gobernador considera centrales para la gestión pública, particularmente en el ámbito judicial.

Hospital de Beltrán, Centro Judicial de Frías y Terminal de Las Termas

Consultado sobre algunas de las principales obras inauguradas recientemente, Suárez mencionó el Hospital de Beltrán, el Centro Judicial de Frías y la nueva Terminal de Ómnibus de Las Termas de Río Hondo.

Explicó que se trata de proyectos que ya venían desarrollándose desde el año anterior y destacó particularmente el impacto de cada uno en sus respectivas comunidades.

Sobre el Hospital de Beltrán, remarcó que se trata de una infraestructura de aproximadamente 800 metros cuadrados, con diferentes servicios para la población.

En relación con el Centro Judicial de Frías, puso el foco en la necesidad de avanzar en la digitalización y modernización de la Justicia.

“Modernizar la Justicia no es un tema menor. Es algo que la gente demanda y requiere”, sostuvo.

Suárez también destacó medidas implementadas en el sistema educativo, entre ellas la incorporación de cargos de base, con prioridad para quienes no tienen trabajo y para docentes que viven cerca de los establecimientos donde se requiere cubrir el servicio.

Además, mencionó el concurso para cargos directivos, al que calificó como una iniciativa ambiciosa orientada a seleccionar a los docentes más capacitados para asumir funciones de conducción.

El acompañamiento a los sectores productivos

Otro de los puntos abordados fue el trabajo de las agencias de desarrollo y las políticas destinadas a acompañar al sector productivo provincial.

Suárez recordó que al comienzo de su gestión se planteó como objetivo fortalecer ese acompañamiento y señaló que ya fueron inauguradas dos agencias de desarrollo.

Además, explicó que un aporte extraordinario del Consejo Federal de Inversiones (CFI) permitirá adecuar otras siete agencias, que serán puestas en funcionamiento con el objetivo de ampliar la asistencia a los sectores productivos.

“Eso marca lo que entendemos por un Estado eficiente: poder resolver los problemas cotidianos del ciudadano, con un Estado ordenado y equilibrado”, expresó.

Los ejes que el Gobernador proyecta para 2027

Elías Suárez también anticipó algunas de las áreas que pretende priorizar durante 2027, aunque advirtió sobre el escenario económico y la reducción de los recursos coparticipables.

“Estamos en un año difícil porque los recursos coparticipables han disminuido, pero tenemos fe y confianza en que, haciendo una gestión ordenada administrativamente y equilibrada presupuestariamente, vamos a poder avanzar el año que viene”, sostuvo.

Entre las prioridades mencionó la conectividad vial en el interior provincial, especialmente mediante caminos enripiados capaces de vincular localidades y favorecer la producción.

“Un camino que una dos poblaciones es fundamental”, sintetizó.

El segundo eje será el agua, mediante obras que permitan ampliar el acceso al recurso en distintas zonas del interior. El tercero estará relacionado con la energía, con especial énfasis en proyectos sustentables y generación de energía limpia.

A esos objetivos agregó la modernización del Estado como otra de las líneas que buscará profundizar.

“Tenemos que pensar y plantear para el año que viene programas para mejorar la conectividad vial, hídrica, energética y la modernización del Estado. Lo haremos con un Estado eficiente”, afirmó.

Finalmente, Suárez destacó el papel del Consejo Económico y Social como espacio para debatir las líneas estratégicas vinculadas con la producción y el empleo, con participación de universidades, entidades agropecuarias y diferentes sectores relacionados con el desarrollo provincial.

El gobernador cerró la entrevista señalando que, además de explicar el alcance de los bonos anunciados, busca generar expectativas sobre las iniciativas que la Provincia proyecta poner en marcha durante el próximo año.