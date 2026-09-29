La Legislatura destacó los anuncios salariales y puso en valor la previsibilidad económica de la provincia

LEGISLATURA: TRAS LOS ANUNCIOS SALARIALES DEL GOBIERNO PROVINCIAL, DESTACAN LA PREVISIBILIDAD DEL MODELO ECONÓMICO Y EL COMPROMISO CON LOS TRABAJADORES En una nueva sesión ordinaria conducida por el vicegobernador y titular natural del Poder Legislativo, Dr. Carlos Silva Neder, la Cámara de Diputados de la Provincia puso de relevancia el anuncio realizado hoy por el gobernador Elías Suárez sobre el cronograma de pagos trazado para los agentes del sector público que incluye la asignación del bono especial de $2,4 millones en tres etapas. Durante las intervenciones en el recinto, los parlamentarios enfatizaron que la viabilidad de este desembolso responde estrictamente al manejo eficiente y riguroso del erario provincial. Se subrayó que esta disciplina financiera otorga la previsibilidad necesaria para afrontar estos compromisos sin comprometer el equilibrio presupuestario. DÍA DEL CAMINO Y DEL TRABAJADOR VIAL La Legislatura declaró de interés provincial los actos por el Día del Camino y del Trabajador Vial (05/10), enviando sus felicitaciones al gremio del sector y ponderando “las políticas públicas del Gobierno provincial para construir, mantener y mejorar la infraestructura vial en Santiago del Estero, dinamizando el desarrollo de nuestras comunidades”. DÍA DE LA LEALTAD POPULAR El Parlamento santiagueño declaró de interés las actividades por el Día de la Lealtad Peronista (17/10). Los diputados remarcaron que el homenaje “adquiere un matiz signado por la tradición de un pueblo comprometido con el federalismo, el trabajo, el bienestar común y la construcción de una sociedad más justa, inclusiva y participativa”. CULTURA Y LITERATURA Se declararon de interés las obras "La Huella Afro en Santiago del Estero" (M. R. Olivera), "Náufrago De Amor" (M. Almaraz Miraglio), "Legado De Silencios" (M. Montero) y el documental "Primitiva" (J. Ledesma). Se distinguió la participación local en la 16° Feria del Libro, al Grupo Sumari en el Festival "Vamos que Venimos" 2026, los 30 años de Revista La Columna, la trayectoria de Domingo "El Sachero" Farías, el Festival del Tanicu (11/10) y la visita distinguida de Daniel Altamirano. EDUCACIÓN, CIENCIA Y JUVENTUD Obtuvieron el aval legislativo la XVII Jornada de la Mesopotamia Santiagueña (08/10), el 40° Congreso "El Sujeto de la Hiperdigitalización" (17/10), la participación de la Sociedad Estudiantil de Medicina de la UNSE en el Congreso Nacional, la presencia del Jardín de la Escuela Normal Belgrano en la Feria Nacional de Ciencia (23/11 al 27/11) y el 50° Aniversario del Colegio Secundario de Beltrán. SALUD, DERECHOS Y SOCIEDAD Se destacaron la Jornada por el Día Mundial de la Salud Mental (09/10), los 20 años de las organizaciones DIVAS y ATTTA, la Muestra Fotográfica del Archivo de la Memoria LGBT (29/09) y el Seminario Nacional "Magnífica Humanitas" (03/10). DEPORTES Y RECREACIÓN Se respaldaron la "Maratón Mercantil" (27/09), el "1° Torneo Pádel Mixto" (10/10), el Torneo de Newcom "Integración" (12/09) y el festival "La Banda Brilla" (11/10). EFEMÉRIDES Y ANIVERSARIOS LOCALES El Parlamento adhirió a los aniversarios fundacionales de Suncho Corral (25/09), Herrera (29/09), Bandera Bajada (03/09), Estación Simbolar (05/10), Monte Quemado (05/10), Vuelta de la Barranca (18/10), Nueva Esperanza (18/10), Villa Robles (20/10), Tintina (29/10) y Tomás Young (30/10). PRODUCCIÓN Y DESARROLLO REGIONAL Se declaró de interés provincial la VI Feria Caprina del Oeste Santiagueño, a desarrollarse el 10/10 en Frías. RECONOCIMIENTO A PERIODISTA Y FOTÓGRAFOS En un acto encabezado por el presidente de la Legislatura, Dr. Carlos Silva Neder, la Cámara de Diputados entregó un reconocimiento como “Mujer Conferencista Internacional a la profesora y periodista Karina Anabel del Rosario Romano Figueroa. Asimismo, entregó reconocimientos a fotógrafos de la Subsecretaría de Prensa de Casa de Gobierno, de la Dirección de Comunicaciones de la Provincia y de la Dirección de Prensa de la Vicegobernación, en el marco del Día del Fotógrafo que se celebró el 21 de septiembre pasado.

Hoy 19:53