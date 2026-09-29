Fuentes supervisó el avance de la refacción y ampliación del jardín de infantes municipal Arco Iris

La intendente Norma Fuentes visitó la obra de refacción integral y ampliación edilicia del Jardín de Infantes Nº 12 “Arco Iris”, en el barrio Belgrano, donde supervisó el avance de los trabajos y las distintas intervenciones que se llevan adelante en el establecimiento educativo.

Hoy 19:47

La jefa comunal estuvo acompañada por los secretarios de Coordinación, Mario Benavente; de Obras Públicas, Rosa Allalla; y de Gobierno, Walter Medina Salomón, además de representantes de la comunidad educativa y responsables de la ejecución de la obra.

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El proyecto contempla la construcción de una planta alta que optimizará al máximo el espacio del predio, incorporando patios de juegos, bibliotecas, sanitarios, un salón de usos múltiples, una sala de computación y nuevas aulas que permitirán atender la gran demanda de matrículas que tiene la institución.

"Se trata de la institución educativa con mayor demanda de inscripciones del municipio, por lo que buscamos responder a esa necesidad mediante la ampliación de nuevas salas e infraestructura que brindará mayores comodidades a los niños, docentes y familias", indicó la Ing. Fuentes.

"Su inauguración está prevista para antes del inicio del ciclo lectivo 2027, con un diseño arquitectónico de vanguardia que preservará la fachada histórica de la institución y la combinará con un nuevo primer piso de frente vidriado, favoreciendo el diálogo entre el lenguaje histórico y el contemporáneo", señaló.

La jefa comunal resaltó que "los establecimientos educativos municipales son reconocidos por su alta calidad e innovación, lo que se refleja en la gran demanda de matrículas que tienen año tras año”.