Ciberdelitos en aumento: las claves para evitar estafas virtuales y proteger tu dinero

Tras conocerse el caso de Jorge Martínez, quien perdió sus ahorros tras ser víctima de dos estafas virtuales, vuelven a encenderse las alarmas por los fraudes digitales. Las principales recomendaciones para proteger cuentas, datos personales y ahorros.

Hoy 19:55

El reciente drama del actor argentino Jorge Martínez, quien reveló haber perdido los ahorros de toda su vida tras ser víctima de dos estafas virtuales, volvió a encender las alarmas sobre la vulnerabilidad de los usuarios en el entorno digital. El artista fue engañado primero con una supuesta plataforma de inversiones y luego con una falsa promoción vinculada a una compra realizada en Temu, en maniobras que terminaron con el vaciamiento de sus cuentas bancarias.

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Este tipo de delitos también puede presentarse en Santiago del Estero, donde durante 2026 se investigaron maniobras vinculadas con plataformas falsas de inversión. En julio, por ejemplo, fue detenido en la provincia un hombre investigado por su presunta participación en una ciberestafa mediante una aplicación que habría provocado una pérdida superior a los 21 mil dólares para un ciudadano salteño.

Las modalidades van mutando y pueden incluir suplantación de identidad, falsos beneficios, mensajes engañosos, llamadas telefónicas, sitios web falsos y contenidos que utilizan la imagen de figuras públicas mediante inteligencia artificial. La Comisión Nacional de Valores (CNV) advirtió que algunas estafas de inversión prometen ganancias altas, rápidas o garantizadas y pueden utilizar nombres, imágenes y diseños que imitan a instituciones o personalidades reconocidas.

Frente a este escenario, es indispensable incorporar hábitos preventivos y mantenerse en alerta. Las principales recomendaciones para evitar ser víctima de un fraude virtual son:

Nunca entregues tus claves: Ningún banco, entidad financiera u organismo legítimo debería solicitarte por teléfono, mensaje de texto, WhatsApp o correo electrónico tus contraseñas, PIN, token o códigos de verificación. El Banco Central de la República Argentina (BCRA) recomienda no compartir esos datos confidenciales por ningún canal.

Desconfiá de los premios o beneficios caídos del cielo: Si recibís un contacto avisando que ganaste un sorteo, un auto, un reintegro o una bonificación, y te exigen realizar una transferencia previa bajo la excusa de “gastos administrativos”, “impuestos” o “activación de cuenta”, interrumpí la comunicación y verificá la propuesta directamente con la entidad por sus canales oficiales. El BCRA advierte específicamente sobre este tipo de maniobras.

No brindes información sensible a desconocidos: No compartas usuarios, contraseñas, PIN, tokens, códigos de verificación ni imágenes de documentos con personas que se contacten por canales no verificados. El CBU o el Alias pueden utilizarse normalmente para recibir transferencias, pero no deben confundirse con las credenciales que permiten acceder y operar sobre una cuenta.

No hagas clic en enlaces sospechosos: Es común recibir correos o mensajes de WhatsApp o SMS advirtiendo sobre el “bloqueo temporal” de una cuenta o tarjeta, acompañados de un link. Nunca ingreses a través de esos enlaces; si tenés dudas, entrá al home banking escribiendo la dirección oficial en el navegador o abrí la aplicación correspondiente.

Cuidado con las inversiones “milagrosas”: Las plataformas que prometen ganancias altas, rápidas o garantizadas deben generar sospechas. Antes de invertir, la CNV recomienda verificar si la entidad o plataforma está registrada o autorizada y evitar transferir dinero o compartir datos personales o bancarios con contactos no verificados.

El caso de Jorge Martínez muestra cómo pueden combinarse distintas técnicas de engaño. Según su relato, primero fue contactado después de una compra en Temu con la promesa de recibir $500.000 por ser supuestamente el “cliente de la semana”. Luego de facilitar datos de su cuenta, fue advertido por su banco sobre créditos gestionados a su nombre.

En la segunda maniobra, el actor relató que ingresó a una supuesta plataforma de inversiones tras realizar un depósito inicial de $149.600. La propuesta utilizaba imágenes generadas con inteligencia artificial y posteriormente mostraba supuestas ganancias que rondaban los 19.000 dólares. Para acceder a ese dinero le solicitaron nuevos datos y terminó perdiendo los últimos ahorros que conservaba.

Ante la menor sospecha o si notás movimientos extraños en tus finanzas, el primer paso debe ser contactar de inmediato a tu banco o entidad financiera a través de sus canales oficiales para informar lo ocurrido, bloquear los accesos si corresponde y registrar formalmente el reclamo. También se puede realizar la denuncia ante la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI).

En el ámbito digital, la pausa antes de actuar puede ser una de las principales herramientas de protección. El BCRA recomienda tomarse un momento antes de responder a comunicaciones que generen urgencia, prometan beneficios inesperados o soliciten información sensible.