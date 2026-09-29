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Invitan a participar de un nuevo curso de Lengua de Señas

Desde la Municipalidad de la Capital informaron que la capacitación comenzará el día viernes 2 de octubre en la Casa de la Cultura del Bicentenario.

Hoy 19:49
Lengua de Señas

La Municipalidad de la Capital, a través del Área de Discapacidad de la Dirección de Desarrollo Social y Comunitario, organizará una nueva edición del Curso Básico de Lengua de Señas Argentina (LSA), orientado a promover herramientas de comunicación accesibles y fortalecer la inclusión.

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La capacitación comenzará el viernes 2 de octubre y se desarrollará durante cinco encuentros, todos los viernes, de 15 a 18 horas, en la Casa de la Cultura del Bicentenario.

El curso será dictado por ACAPSSE y brindará conocimientos básicos de Lengua de Señas Argentina, con el objetivo de favorecer la comunicación, ampliar oportunidades y contribuir a una sociedad más inclusiva.

Las inscripciones se encuentran abiertas y se realizan completando un formulario en las redes de la Dirección de Desarrollo Social de la Municipalidad.

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