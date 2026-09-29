Se realizó la primera jornada de pintada de mural juvenil en Pozo Hondo

La Dirección General de la Juventud realizó en Pozo Hondo una jornada de pintada de mural juvenil, con la presencia de César González y Alejandro Albornoz. La propuesta promovió la expresión y participación juvenil a través de una obra vinculada con la esperanza, la memoria y la educación.

Hoy 19:11

Impulsado por la Dirección General de la Juventud de la provincia con el objetivo de transmitir un mensaje de esperanza, memoria y protagonismo, se realizó en la ciudad de Pozo Hondo, cabecera del departamento Jiménez, la Primera Jornada de Pintada de Mural Juvenil.

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La actividad se desarrolló en el Polideportivo Municipal y contó con la presencia del director general de la Juventud, César González, y del intendente local, Alejandro Albornoz, quienes acompañaron esta propuesta que busca generar espacios de expresión, participación y encuentro para los jóvenes.

El mural fue concebido en esta ocasión como una obra cargada de significado. A través de sus imágenes, representa la esperanza de una juventud que logra sobreponerse a las distintas dificultades y restricciones, tomando como referencia simbólica acontecimientos vinculados a la memoria estudiantil, como La Noche de los Lápices.

Uno de los elementos centrales de la obra son los lápices que florecen, que simbolizan el resurgir de los estudiantes y la continuidad de una juventud que encuentra en la educación una herramienta para transformar su realidad.

Asimismo, la mano que señala y el rostro representado en el mural expresan la idea de guía y de camino, poniendo en valor el conocimiento y el estudio como herramientas que permiten avanzar, superar obstáculos y construir mayores posibilidades de libertad y futuro.

Desde la Dirección General de la Juventud destacaron la importancia de continuar promoviendo espacios donde los jóvenes puedan expresarse a través del arte, participar activamente y dejar una huella en sus comunidades.

La jornada en Pozo Hondo representa el inicio de una propuesta que busca llevar el arte y la participación juvenil a distintos espacios de la provincia, fortaleciendo el vínculo entre los jóvenes, la comunidad y las instituciones.