El actor Jorge Martínez reveló que fue víctima de dos estafas virtuales y perdió los ahorros de varios años

El reconocido actor relató las maniobras con las que delincuentes lograron acceder a sus cuentas bancarias. En uno de los engaños utilizaron una supuesta plataforma de compras y en el otro videos falsos realizados con inteligencia artificial.

Hoy 19:38

El actor Jorge Martínez contó que fue víctima de dos estafas virtuales con pocos días de diferencia y reveló que los delincuentes lograron quedarse con los ahorros que había reunido durante varios años.

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Durante una entrevista televisiva, Martínez explicó que el primero de los episodios comenzó luego de realizar compras por internet. Tras recibir los productos, fue contactado por una persona que le aseguró que había sido seleccionado como “cliente de la semana” y que recibiría un depósito de $500.000.

Convencido de que la comunicación estaba vinculada con la empresa, el actor proporcionó información de su cuenta bancaria. Poco después, desde su banco le consultaron si había solicitado dos préstamos, uno por $1.700.000 y otro cercano a los $863.000.

Martínez negó haber realizado esas operaciones y la entidad consiguió frenar los créditos. Sin embargo, los estafadores también habían logrado acceder al dinero que el artista tenía depositado.

“Me sacaron los ahorros”, lamentó el actor al relatar lo sucedido.

Martínez aclaró que no responsabiliza directamente a la plataforma de compras, ya que considera que los delincuentes podrían haber utilizado fraudulentamente su nombre, logo e identidad visual para darle credibilidad al engaño.

Una segunda estafa y una falsa inversión

El actor relató que posteriormente cayó en otra maniobra fraudulenta, esta vez relacionada con una supuesta plataforma de inversión que utilizaba videos falsos generados con inteligencia artificial y referencias a Lionel Messi para captar usuarios.

Según contó, inicialmente le solicitaron un depósito de $149.600. Después comenzaron a mostrarle supuestas ganancias y le indicaron primero que tenía más de USD 1.200 disponibles y posteriormente que el monto había ascendido hasta los USD 19.000.

Para acceder a ese supuesto dinero, le solicitaron nuevos trámites y datos bancarios. Fue entonces cuando, según relató, consiguieron modificar sus datos de acceso.

“Me cambiaron el número de cuenta, la clave y me retiraron lo último que tenía, que eran USD 1.400”, aseguró.

Los ahorros tenían un destino especial

Durante su testimonio, Martínez reconoció que había proporcionado su usuario y contraseña bancaria, algo que terminó dificultando posteriormente sus posibilidades de realizar un reclamo.

El actor explicó además que el dinero que perdió tenía un destino concreto: planeaba utilizarlo para realizarse una intervención odontológica.

“Era para una operación de los dientes que me tenía que hacer. Fui guardando pesos y dólares, y el mes pasado me sacaron todo”, contó.

Martínez decidió hacer pública su experiencia para advertir sobre los riesgos de las estafas virtuales y de entregar usuarios, contraseñas o códigos de seguridad, incluso cuando quienes se comunican aparentan representar a empresas o entidades reconocidas.