Diario Panorama te lleva a ver a Karina: participá por entradas para el show de “La Princesita”

Karina llega este viernes 2 de octubre a La Sala. Diario Panorama sortea entradas para disfrutar de sus grandes éxitos y nuevas canciones: conocé cómo participar.

Hoy 20:37

La Princesita llega a Santiago del Estero para brindar una noche a puro ritmo y emoción, y Diario Panorama te da la posibilidad de disfrutar del show participando de este nuevo sorteo.

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La reconocida cantante de música tropical se presentará este viernes 2 de octubre en La Sala, donde repasará sus grandes éxitos y presentará nuevas canciones de su repertorio.

La propuesta es organizada por La Sala y Horizonte Producciones y las puertas del lugar estarán habilitadas desde las 00 horas.

Y para que puedas ser parte de esta noche especial, Diario Panorama sortea entradas entre sus seguidores.

¿Cómo participar del sorteo?

Participar es muy sencillo. Solo tenés que cumplir con estos tres pasos:

Seguir nuestra cuenta @diariopanoramasde en Instagram. Darle like a esta publicación. Comentar con quién irías a ver a Karina, La Princesita.

Cumpliendo con todos los requisitos ya estarás participando por entradas para disfrutar del show en La Sala.

Karina llega con sus grandes éxitos y nuevas canciones

La artista, una de las voces más reconocidas de la música tropical argentina, ofrecerá un espectáculo con un recorrido por algunas de las canciones que marcaron distintas etapas de su trayectoria, además de presentar nuevos temas.

La cita será este viernes 2 de octubre en La Sala, en Santiago del Estero, con apertura de puertas desde las 00 horas.

Participá del sorteo de Diario Panorama y preparate para vivir una noche a puro ritmo junto a Karina, La Princesita.