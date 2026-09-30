Violento accidente entre una moto y una bicicleta en Av. Leopoldo Lugones

El hecho ocurrió en la colectora de la avenida Leopoldo Lugones y calle Posadas, en inmediaciones del barrio Mariano Moreno. Dos hombres quedaron tendidos sobre la calzada y fueron asistidos por una ambulancia del SEASE 107.

Hoy 00:25

Un violento accidente de tránsito se registró durante la noche de este martes en el barrio Mariano Moreno, sobre la colectora de la avenida Leopoldo Lugones, donde por causas que todavía se buscan establecer se produjo un choque entre una motocicleta y una bicicleta.

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Según manifestaron testigos que se encontraban en el lugar, la motocicleta habría impactado contra la bicicleta. Por el momento, no hay precisiones oficiales sobre cómo se produjo la colisión, por lo que se aguarda información que permita establecer con mayor claridad la mecánica del accidente.

En el lugar quedaron dos hombres tendidos sobre la calzada, uno de ellos junto a la motocicleta y el otro cerca de la bicicleta, de acuerdo con lo que pudo observarse tras el impacto.

Ante la situación, una ambulancia del SEASE 107 se hizo presente para asistir a los dos involucrados y evaluar su traslado a un centro de salud.

Hasta el momento, no se informó oficialmente el estado de salud de los hombres ni se brindaron mayores detalles sobre las circunstancias que desencadenaron el siniestro.