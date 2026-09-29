La irónica reacción de Tuli Acosta cuando le consultaron por el romance de La Joaqui y Tiago PZK

La cantante habló sobre el romance entre La Joaqui y Tiago PZK luego de que le preguntaran por la relación entre sus colegas. Además, respondió sobre la postura de Luck Ra y dejó clara su posición: “No juzgo, pero no comparto”.

Hoy 21:27

Tuli Acosta volvió a referirse públicamente al conflicto que se generó tras la separación de La Joaqui y Luck Ra y la posterior relación entre la cantante y Tiago PZK, que ambos confirmaron recientemente en redes sociales.

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Durante una entrevista, Tuli fue consultada sobre el nuevo romance y sobre el impacto que tuvo en Luck Ra, uno de sus amigos más cercanos. Ante la pregunta sobre si imaginaba que podía ocurrir algo entre La Joaqui y Tiago PZK, respondió entre risas: “No me lo imaginaba, pero bueno, ¿qué querés que te diga?”.

El cronista le recordó entonces que Luck Ra había definido la relación como una “traición”. La cantante coincidió con esa percepción y señaló que para el músico “fue una traición y es entendible”.

Qué dijo Tuli Acosta sobre Tiago PZK

Durante la charla también le mostraron a Tuli una fotografía que se había tomado junto a Tiago PZK y le preguntaron si volvería a compartir una imagen similar después de lo sucedido.

La respuesta fue contundente: “No volvería a compartir. Siento también una traición hacia mí. No juzgo, pero no comparto”.

De esta manera, Tuli Acosta dejó en claro que decidió tomar distancia del cantante, aunque evitó realizar una condena personal sobre la relación que mantiene actualmente con La Joaqui.

La artista también se refirió al impacto que tuvo toda la situación en sus propios vínculos y reconoció que el episodio le permitió replantearse algunas relaciones. “Cuando la vida te hace sacar la mugre de la alfombra, es básicamente para volver a ver tus vínculos y volver a elegir”, reflexionó.

La defensa de Tuli Acosta a Luck Ra

Durante la entrevista, Tuli también habló de cómo atravesó Luck Ra los últimos meses y destacó la fortaleza que le reconoce a su amigo.

“Facu ha pasado muchas cosas difíciles en su vida, nunca me preocupé mucho porque sé lo que vivió. Él sabe que tiene siempre mi consejo porque de eso se trata la amistad”, expresó.

La cantante sostuvo así su cercanía con el artista cordobés, mientras que ambos continúan mostrándose juntos públicamente pese a los rumores que los habían vinculado sentimentalmente durante la separación de Luck Ra y La Joaqui.

Su reflexión sobre la polémica

Tuli Acosta también evitó responsabilizar de manera exclusiva a alguno de los protagonistas del conflicto y cuestionó la manera en que la situación se amplificó públicamente.

“Se involucró a mucha gente, se dañó a mucha gente totalmente al pedo. Pero bueno, es un poco el monstruo de esta generación, ¿no? El hablar gratis”, manifestó.

Cuando le preguntaron si consideraba que La Joaqui se había victimizado, prefirió no tomar partido: “No sé. Para mí, cada uno... Fue lo que ella estaba sintiendo y todo fue válido”.

También rechazó la idea de que Luck Ra hubiera quedado como “el villano de una historia mal contada” y respondió: “Creo que hubo muchas historias mal contadas”.

Por último, Tuli contó que intentó atravesar las críticas con humor, aunque reconoció que algunas situaciones todavía le afectan, particularmente por cómo repercutieron en su familia. “Siempre busqué tomármelo con humor, por más que me dolía”, explicó.

La artista consideró que todo lo vivido terminó siendo una experiencia de aprendizaje personal y aseguró: “Esto creo que me hizo crecer mucho a mí en lo personal como persona. Y nada, agradecida porque bueno, son lecciones de vida”.