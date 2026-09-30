La Policía de Salta realiza incautación de 49 animales sueltos en la vía pública

La Policía de Salta incautó 49 animales sueltos en la vía pública durante operativos preventivos, buscando garantizar la seguridad vial.

Hoy 01:10

La Policía de Salta ha llevado a cabo una importante intervención, resultando en la incautación de 49 animales que se encontraban sueltos en la vía pública. Esta acción se enmarca dentro de los operativos preventivos que realiza el Departamento Caballería y sus respectivas divisiones operativas para garantizar la seguridad en las calles.

Entre los animales recuperados, se encontraban equinos, vacunos, mulares y un asno, todos los cuales fueron trasladados a predios acondicionados del Departamento Caballería. Esta medida busca no solo proteger a los animales, sino también prevenir posibles situaciones de riesgo para los conductores y peatones que transitan por las áreas afectadas.

Según indicaron las autoridades, cada intervención de este tipo se documenta adecuadamente, con el correspondiente labrado de actuaciones y el aviso a la fiscalía competente en función de la jurisdicción. Este proceso es fundamental para asegurar que se tomen las medidas legales pertinentes en caso de que se identifiquen infracciones relacionadas con la tenencia irresponsable de animales.

La Policía de Salta ha hecho un llamado a la comunidad para que colaboren en la identificación de situaciones que puedan poner en peligro la seguridad vial. En caso de avistar animales sueltos, se recomienda a la población contactar de inmediato al Sistema de Emergencias 911. Esta acción permite una intervención rápida y efectiva, previniendo así potenciales accidentes y asegurando el bienestar tanto de los animales como de los ciudadanos.

Estos operativos son parte de una serie de acciones que la Policía implementa para mejorar la seguridad pública. La presencia de animales sueltos en las calles es un factor que puede generar accidentes, por lo que la vigilancia constante y la aplicación de controles son esenciales para mantener el orden y la seguridad.

Asimismo, es importante recordar que la tenencia responsable de animales contribuye significativamente a la seguridad de la comunidad. La colaboración de los ciudadanos en la denuncia de situaciones irregulares es clave para el éxito de estas iniciativas. La Policía de Salta continúa trabajando para promover un entorno seguro y ordenado para todos.