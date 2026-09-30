Artistas santiagueños analizaron el impacto de la crisis en la cultura: "Cuesta sostenerse"

Juan Carlos Roldán, Ezequiel Vallejo y Adrián Martínez Ramallo hablaron en Libertad de Opinión sobre las dificultades que atraviesan el teatro, la danza y otras disciplinas, las estrategias de autogestión y el acompañamiento estatal.

Hoy 00:26

La situación de los sectores culturales frente al actual escenario económico fue uno de los ejes de una entrevista en Libertad de Opinión a Juan Carlos Roldán, representante del Ballet Jorge Newbery; Ezequiel Vallejo, referente de Teatro ADATISE; y Adrián Martínez Ramallo, integrante del grupo de teatro La Mueca.

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Durante la charla, los referentes coincidieron en que la actividad artística atraviesa un momento complejo, marcado por las dificultades para sostener espacios, producciones y propuestas culturales, aunque destacaron que el sector continúa buscando alternativas para mantenerse activo.

"El arte y la cultura siempre van a sobrevivir a pesar de los vaivenes económicos y sociales”, sostuvo Roldán, aunque Martínez Ramallo remarcó que el objetivo no debería ser simplemente sobrevivir, sino contar con condiciones que permitan desarrollar la actividad de manera sostenible.

Teatro y danza, entre la crisis y la autogestión

Vallejo describió la situación del teatro como "bastante difícil" y explicó que desde el sector se ven obligados a replantear estructuras y estrategias para sostener la actividad.

"Nos replanteamos estructuras, nos replanteamos estrategias para poder sostener, para tener esa sostenibilidad en lo que es la recepción del público, el mantenimiento del actor en escena y el mantenimiento de las obras puestas en escena", señaló.

En ese contexto, Martínez Ramallo destacó la necesidad de recurrir a diferentes mecanismos de autogestión. Mencionó trabajos vinculados con eventos deportivos, escuelas y otros espacios que permiten generar oportunidades laborales para artistas y bailarines santiagueños.

Según explicó, en una de las últimas propuestas en las que participó trabajaron 80 personas, mientras que una producción vinculada al Mundial Sub-20 llegó a convocar a 370 santiagueños.

Roldán, en tanto, contó que desde el Ballet Jorge Newbery también recurren a distintas alternativas para afrontar los costos de sus actividades, como intercambios de servicios, bonos contribución y otras iniciativas.

"Buscamos la forma y la manera. Si tenemos que hacer función para escolares, la hacemos", explicó.

La mirada sobre las políticas culturales

Otro de los puntos abordados durante la entrevista fue el acompañamiento estatal. Roldán destacó el esquema que, según explicó, permite que artistas y agrupaciones culturales de Santiago del Estero sean convocados para realizar trabajos para el Estado provincial.

El representante del Ballet Jorge Newbery señaló que esta modalidad genera oportunidades para distintas disciplinas y consideró que se trata de una experiencia que distingue a la provincia respecto de otros lugares del país.

Los entrevistados también plantearon sus diferencias respecto de la situación a nivel nacional. Roldán sostuvo que actualmente existe una menor presencia de programas culturales nacionales, mientras que Martínez Ramallo mencionó como ejemplo un festival realizado en San Juan que, según contó, fue sostenido por un mecenas.

Vallejo, por su parte, consideró que todavía se siente la falta de impulso de las políticas culturales nacionales, aunque destacó herramientas de asistencia que, según explicó, continúan siendo importantes para trabajadores del sector.

El desafío de sostener al público

La continuidad de los proyectos culturales también apareció como una de las principales preocupaciones. Vallejo destacó que continúan surgiendo nuevos grupos de teatro y que existe una importante participación de jóvenes, aunque advirtió sobre la dificultad de mantener las propuestas en el tiempo.

"Podemos llenar salas, seguramente, por una cuestión de estreno, pero el tema es la continuidad", explicó.

En ese sentido, Martínez Ramallo recordó una experiencia de La Mueca, cuando una función reunió solamente a dos espectadores. A partir de aquella situación, decidieron salir al encuentro del público y llevar las propuestas a distintos barrios.

Los referentes remarcaron además la importancia del acompañamiento de la comunidad. "Somos artistas independientes", señaló Vallejo, quien invitó a la sociedad a acompañar las propuestas culturales asistiendo a las funciones, tomando clases y contratando a los artistas locales.

Los proyectos que vienen

Pese a las dificultades, los entrevistados destacaron que continúan trabajando en nuevos proyectos.

Desde ADATISE, Vallejo adelantó que se encuentran elaborando un cronograma cultural anual para presentar ante el Estado, con fechas establecidas para las distintas actividades.

Por su parte, Roldán anunció que el Ballet Jorge Newbery prepara para diciembre la tercera final internacional de Folclore en Danza en Santiago del Estero, con delegaciones confirmadas de Grecia, Colombia, México, Chile, Bolivia y Egipto.

Con distintas estrategias y proyectos, los tres referentes coincidieron en reivindicar el lugar de la cultura como parte de la vida social. "Seguimos creyendo en el arte, en la cultura, en la música, en la danza, en el teatro como un gesto de vida", resumió Martínez Ramallo.