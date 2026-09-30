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El tiempo en Santiago del Estero para este miércoles 30 de septiembre: nubes, temperaturas agradables y máxima de 27°C

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa un miércoles con cielo mayormente nublado y temperaturas entre 16°C y 27°C. La probabilidad de lluvias será baja durante toda la jornada y el viento tendrá predominio del sector sudeste.

Hoy 01:45

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para este miércoles una jornada con cielo mayormente nublado y temperaturas más agradables. La mínima será de 16°C, mientras que la máxima alcanzará los 27°C.

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Durante la madrugada, se espera cielo mayormente nublado, con una probabilidad de precipitaciones de entre 0% y 10% y una temperatura cercana a los 22°C. El viento soplará del sector noreste, con velocidades de entre 7 y 12 kilómetros por hora.

Por la mañana continuará el cielo mayormente nublado, aunque sin cambios importantes en las condiciones. La probabilidad de precipitaciones se ubicará entre 0% y 10%, mientras que la temperatura descenderá hasta los 16°C. El viento rotará al sudeste, con velocidades de entre 13 y 22 km/h.

Durante la tarde, el panorama se mantendrá nublado, con una temperatura que llegará a los 27°C. No se esperan precipitaciones, con una probabilidad del 0%, mientras que el viento continuará del sector sudeste, entre 13 y 22 km/h.

Por la noche, las condiciones seguirán mayormente nubladas, con una temperatura cercana a los 24°C y 0% de probabilidad de lluvias. El viento soplará del sector noreste, con velocidades de entre 13 y 22 km/h.

¿Cómo estará el jueves?

El jueves 1 de octubre tendrá temperaturas más bajas, con una mínima de 16°C y una máxima de 22°C, según el pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional.

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