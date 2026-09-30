Condenan a un hombre por venta de drogas en San Salvador de Jujuy

Jorge Luis Gabriel Gareca fue condenado a más de cuatro años de prisión por tenencia de drogas con fines de comercialización en San Salvador de Jujuy y El Carmen.

Hoy 02:46

El Tribunal con función de Juicio de San Salvador de Jujuy ha dictado una sentencia condenatoria contra Jorge Luis Gabriel Gareca, imponiéndole una pena de cuatro años y dos meses de prisión de cumplimiento efectivo. Esta decisión fue tomada el 29 de septiembre y se basa en la consideración del acusado como autor penalmente responsable del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Los hechos por los cuales Gareca fue condenado ocurrieron en dos ocasiones distintas, una en San Salvador de Jujuy y otra en la localidad de El Carmen. La sentencia fue el resultado de un juicio abreviado, donde el Tribunal, integrado por los jueces María del Rosario Hinojo, Gastón Mercau y Roberto Darío Assef, homologó un acuerdo entre el Ministerio Público de la Acusación y la defensa del acusado.

Además de la pena privativa de libertad, el Tribunal dispuso la inhabilitación absoluta del condenado por el mismo período de la pena y declaró su reincidencia. Esta declaración implica que Gareca ya había estado involucrado en actividades delictivas anteriores, lo que agrava su situación legal.

Una vez que la sentencia quede firme, se procederá al decomiso de bienes relacionados con el delito. Entre los objetos que se confiscarán se encuentran dólares, teléfonos celulares y una motocicleta que fueron secuestrados durante la investigación. También se ordenó la destrucción de las sustancias estupefacientes y de los elementos utilizados para su fraccionamiento, como balanzas y envoltorios.

El primer incidente que llevó a la condena se registró el 28 de agosto de 2025, cuando la policía realizaba tareas de prevención en San Salvador de Jujuy. En este contexto, Gareca intentó evadir un control policial a bordo de una motocicleta. Tras su detención, intentó escapar a pie, pero fue rápidamente reducido por los efectivos policiales.

En poder de Gareca, las autoridades encontraron varias sustancias, que fueron analizadas y resultaron positivas para cocaína, pasta base y cannabis sativa. El segundo episodio ocurrió el 21 de enero de 2026, durante un allanamiento en su domicilio en El Carmen, donde se encontraron más sustancias ilegales y dinero en efectivo, además de otros elementos asociados con la venta de drogas.

La condena de Gareca se enmarca en un contexto de lucha contra el narcotráfico en la región, donde las autoridades buscan desarticular redes de distribución de estupefacientes.