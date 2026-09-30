Cayó “Chivito”: lo acusan de cometer dos arrebatos y escapar en una moto robada

La investigación comenzó tras dos hechos ocurridos el mismo día y avanzó luego de que los efectivos localizaran una Honda Biz blanca abandonada en un terreno baldío.

Hoy 23:13

Un hombre de 33 años, identificado por su apellido como Montenegro y conocido como “Chivito”, quedó vinculado a dos arrebatos ocurridos el 14 de septiembre en la zona de Villa Balnearia. En uno de los casos, un sujeto que circulaba en una motocicleta blanca le sustrajo un teléfono celular a una persona que se encontraba junto a su hijo menor de edad, mientras que en el otro una mujer fue sorprendida cuando intentaban quitarle la cartera.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

De acuerdo con las primeras averiguaciones, el primer episodio ocurrió durante la siesta en inmediaciones de calle Uriarte, casi Libertad. Más tarde, en Uriarte y Córdoba, otra mujer denunció que un sujeto vestido con una campera azul con líneas blancas y casco azul la sujetó con fuerza e intentó arrebatarle la cartera que llevaba al hombro. La víctima cayó al suelo durante el forcejeo, aunque el agresor no logró concretar el robo.

Personal de la Comisaría Comunitaria avanzó con las averiguaciones a partir de las características aportadas en ambos casos y logró divisar a un sospechoso sobre avenida Belgrano y Libertad, a bordo de una motocicleta de similares características a la utilizada en los hechos. Al advertir la presencia policial, el conductor habría acelerado la marcha y escapado.

La investigación permitió establecer luego que el rodado había sido abandonado en un terreno baldío ubicado en el primer pasaje sin número del barrio Villa Balnearia. Una mujer que se presentó en el lugar manifestó ser la propietaria de la motocicleta e indicó que quien la conducía era su hijo, Montenegro, alias “Chivito”.

El sospechoso cuenta con antecedentes por hechos similares, vinculados a la modalidad de arrebato, y habría permanecido detenido recientemente.

A partir de los elementos reunidos en la investigación, la Fiscalía, a cargo del doctor Rafael Zanni, dispuso el secuestro de la motocicleta y solicitó la detención de Montenegro mediante oficio judicial.

La medida fue diligenciada en el domicilio del acusado, ubicado en Villa Balnearia, aunque no pudo ser encontrado en ese momento.

Finalmente, Montenegro se presentó ante la Justicia acompañado por su abogado defensor y quedó a disposición de la Fiscalía, mientras continúan las actuaciones para determinar su responsabilidad en los hechos investigados.